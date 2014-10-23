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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Наполи
Янг Бойз - Наполи: обзор матча 23 октября 2014
Янг Бойз
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
52'
Г. Оаро
90+2'
Л. Бертоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Наполи
Замена
А. Никчи
️️️️
Р. Штеффен
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Л. Бертоне
Пас отдал
Р. Штеффен
90'
+2
Замена
А. Роша
️️️️
Р. Нуццоло
86'
84'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Де Гузман
75'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Жоржиньо
72'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Замена
Л. Бертоне
️️️️
Ю. Кубо
71'
67'
Желтая карточка
Жоржиньо
62'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Мичу
Желтая карточка
Я. Лецяск
55'
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
Пас отдал
Ю. Кубо
52'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
50'
Желтая карточка
М. Вилотич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Юя Кубо
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
7
Самуэль Афум
ЦФ
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-3-1-3
12
Мвого
26
Лецяск
5
фон Берген
4
Вилотич
23
Суттер
14
Гаич
35
Жуниор
11
Штеффен
99
Оаро
14
Кубо
14
Нуццоло
3-4-3
1
Кабрал
39
Альбиоль
3
Энрике
13
Гулам
11
Маджо
21
Жоржиньо
88
Инлер
18
Де Гузман
25
Мичу
10
Мертенс
91
Сапата
14
Нуццоло
21
Роша
21
Роша
14
Нуццоло
14
Кубо
6
Бертоне
6
Бертоне
14
Кубо
11
Штеффен
30
Никчи
30
Никчи
11
Штеффен
25
Мичу
17
Гамшик
17
Гамшик
25
Мичу
21
Жоржиньо
7
Кальехон
7
Кальехон
21
Жоржиньо
18
Де Гузман
9
Игуаин
9
Игуаин
18
Де Гузман
Остались в запасе
Янг Бойз
Наполи
7
Самуэль Афум
ЦФ
1
Марко Вельфли
ВР
16
Морено Костанцо
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
Главный тренер
Ульрих Форте
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
7
Самуэль Афум
ЦФ
1
Марко Вельфли
ВР
16
Морено Костанцо
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Янг Бойз - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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