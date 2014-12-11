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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Сент-Этьен
Днепр - Сент-Этьен: обзор матча 11 декабря 2014
Днепр
11.12.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
66'
А. Федецкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Сент-Этьен
Желтая карточка
Н. Калинич
90'
+4
Замена
С. Политыло
️️️️
Р. Ротань
88'
83'
Замена
Ф. Табану
️️️️
Ж. Бризон
81'
Замена
Р. Коад
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Матеус
️️️️
Е. Шахов
67'
Замена
Б. Гама
️️️️
Р. Зозуля
67'
ГОЛ! 1:0!
А. Федецкий
66'
65'
Желтая карточка
К. Монне-Паке
61'
Замена
Р. Амума
️️️️
Й. Молло
Желтая карточка
Дуглас
55'
Желтая карточка
А. Федецкий
53'
Желтая карточка
Р. Зозуля
48'
38'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
36'
Желтая карточка
Л. Перрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
27
Франк Табану
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
4-3-1-2
71
Бойко
2
Влад
23
Дуглас
14
Чеберячко
44
Федецкий
29
Ротань
28
Шахов
14
Кравченко
22
Коноплянка
9
Калинич
10
Зозуля
3-5-2
16
Руффье
28
Теофил-Катерин
19
Погба
24
Перрен
89
Молло
4
Диоманд
27
Бризон
18
Лемуан
10
Градель
9
ван Вольфсвинкел
22
Монне-Паке
29
Ротань
89
Политыло
89
Политыло
29
Ротань
10
Зозуля
16
Гама
16
Гама
10
Зозуля
28
Шахов
99
Матеус
99
Матеус
28
Шахов
89
Молло
17
Амума
17
Амума
89
Молло
27
Бризон
27
Табану
27
Табану
27
Бризон
22
Монне-Паке
24
Коад
24
Коад
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Днепр
Сент-Этьен
7
Андрей Близниченко
ПВ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Днепр - Сент-Этьен
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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