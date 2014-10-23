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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Карабах
Днепр - Карабах: обзор матча 23 октября 2014
Днепр
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Карабах
21'
М. Муарем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Карабах
90'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
М. Муарем
84'
Желтая карточка
М. Медведев
82'
Замена
А. Тели
️️️️
Р. Алмейда
72'
Замена
Д. Тагиев
️️️️
В. Надиров
Желтая карточка
Е. Коноплянка
59'
Желтая карточка
Р. Ротань
53'
53'
Желтая карточка
А. Аголли
50'
Желтая карточка
Г. Гараев
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Е. Шахов
46'
25'
Желтая карточка
В. Надиров
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Муарем
Желтая карточка
С. Кравченко
19'
Желтая карточка
А. Федецкий
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
7
Намир Юсифов
ЦП
9
Рейналдо
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Муарем Муарем
ЛФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
24
Адмир Тели
ЦЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
77
Джавид Тагиев
ЦП
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
10
Намик Алескеров
ЦФ
4-4-1-1
71
Бойко
3
Мазух
23
Стринич
23
Дуглас
44
Федецкий
14
Кравченко
28
Шахов
16
Гама
29
Ротань
22
Коноплянка
9
Калинич
4-1-3-2
23
Сехич
25
Аголли
14
Садыгов
5
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
7
Юсифов
9
Рейналдо
20
Алмейда
17
Надиров
10
Муарем
28
Шахов
11
Селезнев
11
Селезнев
28
Шахов
20
Алмейда
24
Тели
24
Тели
20
Алмейда
17
Надиров
77
Тагиев
77
Тагиев
17
Надиров
10
Муарем
10
Алескеров
10
Алескеров
10
Муарем
Остались в запасе
Днепр
Карабах
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
1
Фархад Велиев
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Остались в запасе
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
1
Фархад Велиев
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Днепр - Карабах
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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