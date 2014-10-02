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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Днепр
Сент-Этьен - Днепр: обзор матча 02 октября 2014
Сент-Этьен
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Днепр
89'
Желтая карточка
Дуглас
81'
Желтая карточка
Е. Шахов
80'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Канкава
Замена
Б. Корнье
️️️️
Р. Коад
75'
73'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Зозуля
Желтая карточка
М. Баял Салл
71'
70'
Желтая карточка
О. Мазух
56'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Н. Калинич
52'
Желтая карточка
А. Федецкий
33'
Желтая карточка
Р. Зозуля
28'
Пенальти не реализован!
Н. Калинич
Желтая карточка
Л. Перрен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-5-2
16
Руффье
24
Перрен
26
Баял Салл
29
Клер
10
Градель
18
Лемуан
24
Коад
11
Клеман
27
Табану
9
ван Вольфсвинкел
22
Монне-Паке
4-4-2
71
Бойко
44
Федецкий
23
Стринич
23
Дуглас
3
Мазух
16
Гама
23
Канкава
14
Кравченко
89
Политыло
9
Калинич
10
Зозуля
24
Коад
10
Корнье
10
Корнье
24
Коад
23
Канкава
28
Шахов
28
Шахов
23
Канкава
9
Калинич
22
Коноплянка
22
Коноплянка
9
Калинич
10
Зозуля
11
Селезнев
11
Селезнев
10
Зозуля
Остались в запасе
Сент-Этьен
Днепр
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Сент-Этьен - Днепр
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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