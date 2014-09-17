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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Шальке-04
Челси - Шальке-04: обзор матча 17 сентября 2014
Челси
17.09.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
11'
С. Фабрегас
62'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Шальке-04
87'
Желтая карточка
М. Хегер
86'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Ю. Дракслер
78'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
С. Сэм
74'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Майер
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Дрогба
74'
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
74'
Желтая карточка
Виллиан
71'
Замена
Оскар
️️️️
Рамирес
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Д. Терри
59'
26'
Желтая карточка
К. Боатенг
11'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Э. Азар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
16
Луис
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
18
Матич
4
Фабрегас
7
Рамирес
10
Азар
10
Виллиан
11
Дрогба
3-2-1-3-1
1
Ферманн
23
Айхан
3
Аого
28
Фукс
33
Нойштедтер
6
Хегер
33
Сэм
27
Боатенг
7
Майер
7
Дракслер
21
Хунтелаар
7
Рамирес
8
Оскар
8
Оскар
7
Рамирес
11
Дрогба
14
Реми
14
Реми
11
Дрогба
10
Виллиан
19
Коста
19
Коста
10
Виллиан
7
Дракслер
17
Клеменс
17
Клеменс
7
Дракслер
33
Сэм
10
Барнетта
10
Барнетта
33
Сэм
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
7
Майер
Остались в запасе
Челси
Шальке-04
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Челси - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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