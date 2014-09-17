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Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Манчестер Сити
Бавария - Манчестер Сити: обзор матча 17 сентября 2014
Бавария
17.09.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
90'
Д. Боатенг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:0!
Д. Боатенг
90'
88'
Замена
А. Коларов
️️️️
Х. Навас
Замена
Данте
️️️️
М. Бенатиа
85'
Замена
К. Писарро
️️️️
Рафинья
84'
77'
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
76'
74'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Э. Джеко
65'
Желтая карточка
Г. Клиши
58'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
45'
Желтая карточка
В. Компани
41'
Желтая карточка
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
5
Давид Алаба
ЦП
21
Филипп Лам
(К)
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
5
Фернандиньо
ОП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Рубен Коусильяс
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
17
Боатенг
4
Бенатиа
13
Рафинья
3
Алонсо
5
Алаба
21
Лам
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
3-4-2-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
4
Компани
3
Санья
42
Туре
5
Фернандиньо
3
Клиши
21
Сильва
14
Насри
10
Джеко
4
Бенатиа
4
Данте
4
Данте
4
Бенатиа
13
Мюллер
10
Роббен
10
Роббен
13
Мюллер
13
Рафинья
14
Писарро
14
Писарро
13
Рафинья
16
Навас
11
Коларов
11
Коларов
16
Навас
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
10
Джеко
10
Агуэро
10
Агуэро
10
Джеко
Остались в запасе
Бавария
Манчестер Сити
25
Пепе Рейна
ВР
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Рубен Коусильяс
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рубен Коусильяс
Статистика матча Бавария - Манчестер Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:30 (прямая)
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