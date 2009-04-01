Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Россия
Лихтенштейн - Россия: обзор матча 01 апреля 2009
Лихтенштейн
01.04.2009, среда, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 6 тур
0 : 1
Завершен
Россия
38'
К. Зырянов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Россия
Замена
П. Погребняк
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
А. Анюков
Замена
Т. Бек
️️️️
М. Бюхель
Замена
С. Семак
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Ф. Д'Элиа
️️️️
Ф. Фогт
Замена
Р. Рорер
️️️️
И. Эри
ГОЛ! 0:1!
К. Зырянов
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
11
Франц Бургмайер
ЛП
13
Мартин Бюхель
ЦП
5
Андреас Герстер
ЦП
2
Марко Ритцбергер
ЦП
23
Мишель Польверино
ПП
10
Марио Фрик
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Константин Зырянов
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
23
Игорь Семшов
(К)
ЦП
10
Андрей Аршавин
АП
20
Дмитрий Торбинский
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
14
Рафаэль Рорер
ЛП
4
Фабио Д'Элиа
ЦП
16
Рожер Бек
ЦП
8
Ронни Бюхель
ЦП
0
Матиас Кристен
ЦФ
9
Томас Бек
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
16
Иван Саенко
ЛП
11
Сергей Семак
ЦП
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
4-5-1
0
Йеле
0
Эри
3
Штоклаза
6
Штокласа
15
Фогт
11
Бургмайер
13
Бюхель
5
Герстер
2
Ритцбергер
23
Польверино
10
Фрик
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
2
Анюков
6
Березуцкий
4
Игнашевич
18
Жирков
7
Денисов
20
Торбинский
23
Семшов
10
Зырянов
10
Аршавин
19
Павлюченко
15
Фогт
4
Д'Элиа
4
Д'Элиа
15
Фогт
0
Эри
14
Рорер
14
Рорер
0
Эри
13
Бюхель
9
Бек
9
Бек
13
Бюхель
20
Торбинский
11
Семак
11
Семак
20
Торбинский
19
Павлюченко
20
Погребняк
20
Погребняк
19
Павлюченко
Остались в запасе
Лихтенштейн
Россия
16
Рожер Бек
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
8
Ронни Бюхель
ЦП
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
20
Владимир Габулов
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
16
Иван Саенко
ЛП
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
16
Рожер Бек
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
8
Ронни Бюхель
ЦП
0
Матиас Кристен
ЦФ
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
16
Иван Саенко
ЛП
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Лихтенштейн - Россия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
"Первый" 21:30 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 21:25 (прямая)
Новости команд
Все
Лихтенштейн
Россия
Сафонов рассказал о сборах сборной России: «Кое-что подготовили к Новому году»
21:38
Мостовой назвал фаворита матча Узбекистан – Россия
21:24
Сборная России прибыла в Ташкент на матч с Узбекистаном
20:47
2
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
19:39
4
Узбекистан назвали фаворитом матча против России
19:21
3
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Лига наций. Норвегия справилась с Данией благодаря дублю Холанда и другие результаты
24 сентября
1
Лихтенштейн – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Лихтенштейн – Литва: кто победит в матче 1 тура Лиги наций 2026/2027
23 сентября
Сафонов рассказал о сборах сборной России: «Кое-что подготовили к Новому году»
21:38
Мостовой назвал фаворита матча Узбекистан – Россия
21:24
Сборная России прибыла в Ташкент на матч с Узбекистаном
20:47
2
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
19:39
4
Узбекистан назвали фаворитом матча против России
19:21
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+