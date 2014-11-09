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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 09 ноября 2014
Шахтер
09.11.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр
90'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Н. Калинич
86'
Красная карточка
М. Бартулович
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
83'
79'
Замена
М. Бартулович
️️️️
Р. Зозуля
74'
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
Марлос
️️️️
Д. Коста
69'
Желтая карточка
Фред
66'
59'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Б. Гама
55'
Желтая карточка
О. Мазух
52'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Замена
Фред
️️️️
Т. Степаненко
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Р. Зозуля
Желтая карточка
И. Ордец
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
13
Шевчук
18
Ордец
44
Ракицкий
33
Срна
20
Фернандо
27
Степаненко
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тайсон
4
Адриано
3-2-2-1-2
71
Бойко
14
Чеберячко
23
Стринич
23
Дуглас
44
Федецкий
3
Мазух
16
Гама
23
Канкава
22
Коноплянка
10
Зозуля
9
Калинич
27
Степаненко
7
Фред
7
Фред
27
Степаненко
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
11
Коста
10
Марлос
10
Марлос
11
Коста
16
Гама
28
Шахов
28
Шахов
16
Гама
9
Калинич
14
Кравченко
14
Кравченко
9
Калинич
10
Зозуля
21
Бартулович
21
Бартулович
10
Зозуля
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Шахтер - Днепр
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Арена-Львов
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