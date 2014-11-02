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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Динамо К
Днепр - Динамо К: обзор матча 02 ноября 2014
Днепр
02.11.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
27'
Д. Ленс
39'
А. Ярмоленко
83'
А. Кравец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Динамо К
85'
Замена
Р. Безус
️️️️
Ю. Бельханда
Вторая желтая
Р. Ротань
84'
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Кравец
Пас отдал
А. Ярмоленко
79'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
72'
Замена
М. Велозу
️️️️
С. Сидорчук
Замена
С. Кравченко
️️️️
Д. Канкава
69'
67'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
64'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
46'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Б. Гама
46'
Желтая карточка
И. Стринич
44'
41'
Желтая карточка
Д. Силва
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Ю. Бельханда
34'
Желтая карточка
С. Рыбалка
Желтая карточка
Р. Ротань
32'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ленс
Пас отдал
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
(К)
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
16
Бруно Гама
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-3-1-2
71
Бойко
23
Стринич
23
Дуглас
3
Мазух
44
Федецкий
29
Ротань
23
Канкава
16
Гама
22
Коноплянка
11
Селезнев
10
Зозуля
4-2-1-2-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
34
Хачериди
15
Драгович
21
Вида
37
Рыбалка
8
Сидорчук
20
Бельханда
7
Ярмоленко
17
Ленс
11
Кравец
23
Канкава
14
Кравченко
14
Кравченко
23
Канкава
16
Гама
28
Шахов
28
Шахов
16
Гама
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
8
Сидорчук
44
Велозу
44
Велозу
8
Сидорчук
20
Бельханда
90
Безус
90
Безус
20
Бельханда
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
Остались в запасе
Днепр
Динамо К
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Днепр - Динамо К
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Днепр-Арена
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