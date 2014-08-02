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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Днепр
Волынь - Днепр: обзор матча 02 августа 2014
Волынь
02.08.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
85'
Е. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Днепр
Замена
Селин
️️️️
С. Воронин
90'
+1
89'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
87'
Желтая карточка
Е. Селезнев
85'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шахов
77'
Замена
М. Бартулович
️️️️
Б. Гама
Замена
Г. Шиш
️️️️
А. Шабанов
67'
Желтая карточка
А. Шабанов
65'
63'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Р. Зозуля
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Ф. Матей
46'
30'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Н. Калинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
11
Селин
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
4-5-1
13
Кичак
3
Годованый
30
Симинин
7
Воронин
5
Жунич
5
Федорчук
30
Кобахидзе
31
Шабанов
93
Матей
8
Бабенко
10
Бикфалви
4-3-1-2
71
Бойко
44
Федецкий
14
Чеберячко
23
Дуглас
14
Полевой
23
Канкава
89
Политыло
16
Гама
22
Коноплянка
10
Зозуля
9
Калинич
31
Шабанов
16
Шиш
16
Шиш
31
Шабанов
7
Воронин
11
Селин
11
Селин
7
Воронин
93
Матей
89
Козьбан
89
Козьбан
93
Матей
10
Зозуля
28
Шахов
28
Шахов
10
Зозуля
9
Калинич
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Калинич
16
Гама
21
Бартулович
21
Бартулович
16
Гама
Остались в запасе
Волынь
Днепр
26
Роман Никитюк
ЦЗ
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Волынь - Днепр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Днепр
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