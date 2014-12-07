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Динамо - Амкар-Пермь
Динамо - Амкар-Пермь: обзор матча 07 декабря 2014
Динамо
07.12.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
22'
К. Кураньи
48'
М. Вальбуэна
67'
Б. Джуджак
81'
А. Ионов
88'
А. Юсупов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Амкар-Пермь
ГОЛ! 5:0!
А. Юсупов
88'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
А. Бюттнер
86'
85'
Желтая карточка
И. Черенчиков
ГОЛ! 4:0!
А. Ионов
Пас отдал
Б. Джуджак
81'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
М. Вальбуэна
79'
77'
Замена
М. Якубко
️️️️
С. Баланович
Желтая карточка
Т. Губочан
75'
ГОЛ! 3:0!
Б. Джуджак
67'
Замена
К. Нобоа
️️️️
В. Ванкер
64'
63'
Замена
М. Симоновски
️️️️
И. Киреев
58'
Замена
Я. Гол
️️️️
А. Шаваев
ГОЛ! 2:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
К. Кураньи
48'
ГОЛ! 1:0!
К. Кураньи
Пас отдал
Б. Джуджак
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
25
Дамиан Збожень
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ПП
18
Александр Коломейцев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Марко Симоновски
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Габулов
28
Бюттнер
6
Дуглас
15
Губочан
34
Козлов
21
Ванкер
10
Джуджак
4
Юсупов
28
Вальбуэна
11
Ионов
22
Кураньи
3-2-3-1
1
Герус
4
Никитин
79
Черенчиков
30
Таказов
25
Збожень
11
Занев
71
Дзахов
8
Шаваев
88
Киреев
18
Коломейцев
28
Бюттнер
28
Ротенберг
28
Ротенберг
28
Бюттнер
21
Ванкер
16
Нобоа
16
Нобоа
21
Ванкер
28
Вальбуэна
47
Зобнин
47
Зобнин
28
Вальбуэна
88
Киреев
9
Симоновски
9
Симоновски
88
Киреев
8
Шаваев
5
Гол
5
Гол
8
Шаваев
23
Баланович
26
Якубко
26
Якубко
23
Баланович
Остались в запасе
Динамо
Амкар-Пермь
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
44
Никита Пермяков
ЦЗ
57
Александр Селихов
ВР
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
44
Никита Пермяков
ЦЗ
57
Александр Селихов
ВР
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Динамо - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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