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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 03 августа 2014
Локомотив
03.08.2014, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
Желтая карточка
Н. Пейчинович
90'
+3
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
84'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
Д. Тарасов
80'
77'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Быстров
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
70'
67'
Желтая карточка
А. Енджейчик
61'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
Р. Янбаев
59'
46'
Замена
Ари
️️️️
А. Померко
44'
Желтая карточка
Ю. Газинский
30'
Желтая карточка
А. Померко
Желтая карточка
Р. Шишкин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
49
Роман Шишкин
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
39
Ари
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
4
Дюрица
39
Пейчинович
55
Янбаев
49
Шишкин
23
Тарасов
11
Майкон
99
Фернандеш
11
Ткачев
14
Н'Дойе
4-5-1
31
Дикань
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
4
Гранквист
17
Калешин
34
Быстров
10
Перейра
20
Померко
18
Газинский
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
23
Тарасов
28
Тигорев
28
Тигорев
23
Тарасов
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
34
Быстров
18
Бурмистров
18
Бурмистров
34
Быстров
20
Померко
39
Ари
39
Ари
20
Померко
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Локомотив - Краснодар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 21:15 (прямая)
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