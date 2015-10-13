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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Норвегия
Италия - Норвегия: обзор матча 13 октября 2015
Италия
13.10.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 10 тур
2 : 1
Завершен
Норвегия
72'
А. Флоренци
82'
Г. Пелле
22'
А. Теттей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Норвегия
ГОЛ! 2:1!
Г. Пелле
Пас отдал
А. Флоренци
82'
78'
Замена
В. Бериша
️️️️
Ж. Инге Бергет
ГОЛ! 1:1!
А. Флоренци
72'
Замена
А. Кандрева
️️️️
А. Барцальи
70'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Р. Монтоливо
67'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Эдер
63'
59'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Содерлунд
50'
Замена
Й. Самуэльсен
️️️️
П. Скьельбред
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Теттей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПАЗ
18
Риккардо Монтоливо
ОП
14
Роберто Сориано
ЦП
17
Эдер
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
19
Жо Инге Бергет
ЛП
8
Стефан Йохансен
ОП
5
Александер Теттей
ОП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
16
Йонас Свенссон
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
14
Ветон Бериша
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-4-1-2
1
Буффон
3
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Де Шильо
24
Флоренци
18
Монтоливо
13
Дармиан
14
Сориано
9
Пелле
17
Эдер
4-2-3-1
1
Нюланд
14
Эльабделлауи
19
Ховланд
21
Форрен
16
Алеесами
8
Йохансен
5
Теттей
15
Скьельбред
19
Хенриксен
19
Бергет
11
Содерлунд
18
Монтоливо
7
Бертолаччи
7
Бертолаччи
18
Монтоливо
15
Барцальи
6
Кандрева
6
Кандрева
15
Барцальи
17
Эдер
10
Джовинко
10
Джовинко
17
Эдер
19
Бергет
14
Бериша
14
Бериша
19
Бергет
15
Скьельбред
13
Самуэльсен
13
Самуэльсен
15
Скьельбред
11
Содерлунд
7
Кинг
7
Кинг
11
Содерлунд
Остались в запасе
Италия
Норвегия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Италия - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш (Германия) Штефан Лупп (Германия)
Дополнительные помощники:
Бастиан Данкерт (Германия) Марко Фритц (Германия)
Резервный судья:
Марко Ахмюллер (Германия)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Спорт 1
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