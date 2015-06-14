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Словения - Англия
Словения - Англия: обзор матча 14 июня 2015
Словения
14.06.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 6 тур
2 : 3
Завершен
Англия
39'
М. Новакович
84'
Н. Печник
57'
Д. Уилшир
72'
Д. Уилшир
86'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Англия
Желтая карточка
К. Кампль
90'
+1
86'
ГОЛ! 2:3!
У. Руни
85'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 2:2!
Н. Печник
Пас отдал
Б. Йокич
84'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
Я. Куртич
78'
73'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Э. Таунсенд
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уилшир
Пас отдал
А. Лаллана
Замена
Н. Печник
️️️️
А. Кирм
70'
Замена
В. Бирса
️️️️
Й. Иличич
60'
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уилшир
46'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Ф. Джонс
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Пас отдал
Й. Иличич
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
(К)
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
14
Ясмин Куртич
ОП
20
Кевин Кампль
ЦП
7
Йосип Иличич
ПП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Англия
1
Джо Харт
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Джек Уилшир
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Фабиан Делф
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Словения
1
Ян Облак
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
10
Вальтер Бирса
ЦП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
Англия
23
Том Хитон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
14
Тео Уолкотт
ПВ
11
Джейми Варди
ЦФ
18
Чарли Остин
ЦФ
4-2-3-1
1
Ханданович
13
Йокич
5
Цесар
6
Илич
2
Бречко
22
Мертель
14
Куртич
17
Кирм
20
Кампль
7
Иличич
11
Новакович
4-1-2-2-1
1
Харт
16
Джонс
6
Смоллинг
15
Кэхилл
14
Гиббс
18
Уилшир
8
Хендерсон
17
Делф
21
Таунсенд
10
Стерлинг
10
Руни
14
Куртич
14
Лазаревич
14
Лазаревич
14
Куртич
7
Иличич
10
Бирса
10
Бирса
7
Иличич
17
Кирм
7
Печник
7
Печник
17
Кирм
17
Делф
12
Клайн
12
Клайн
17
Делф
16
Джонс
8
Лаллана
8
Лаллана
16
Джонс
21
Таунсенд
14
Уолкотт
14
Уолкотт
21
Таунсенд
Остались в запасе
Словения
Англия
7
Беньямин Вербич
ЛВ
1
Ян Облак
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Райко Ротман
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
23
Том Хитон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
18
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
7
Беньямин Вербич
ЛВ
1
Ян Облак
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Райко Ротман
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
18
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Словения - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
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0 : 0
13.11.2026
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1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стожице
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:50 (прямая)
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