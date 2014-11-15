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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Беларусь
Испания - Беларусь: обзор матча 15 ноября 2014
Испания
15.11.2014, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 4 тур
3 : 0
Завершен
Беларусь
18'
Иско
20'
С. Бускетс
54'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Беларусь
90'
+2
Желтая карточка
М. Бордачев
Замена
А. Мората
️️️️
Иско
79'
78'
Замена
С. Кисляк
️️️️
С. Кривец
Замена
Х. Кальехон
️️️️
С. Касорла
67'
65'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
С. Корниленко
ГОЛ! 3:0!
Педро
Пас отдал
Хуанфран
54'
Замена
Бруно
️️️️
С. Бускетс
46'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Калачев
45'
+1
Желтая карточка
С. Баланович
29'
Замена
М. Бордачев
️️️️
А. Мартынович
28'
Травма
А. Мартынович
Желтая карточка
С. Бускетс
25'
ГОЛ! 2:0!
С. Бускетс
20'
ГОЛ! 1:0!
Иско
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
8
Коке
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
22
Иско
АП
11
Педро
ПВ
20
Санти Касорла
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
21
Алексей Янушкевич
ЦЗ
13
Сергей Матвейчик
ПЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
16
Сергей Кривец
ОП
2
Станислав Драгун
ОП
23
Тимофей Калачев
(К)
ПП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Испания
23
Кико Касилья
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Бруно
ЦП
0
Игнасио Камачо
ЦП
7
Альваро Мората
ЦФ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
7
Рауль Гарсия
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Игорь Стасевич
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
20
Илья Алексиевич
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
0
Николай Сигневич
ЦФ
4-2-3-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
16
Хуанфран
8
Коке
5
Бускетс
11
Педро
22
Иско
20
Касорла
9
Алькасер
3-4-2-1
1
Жевнов
4
Мартынович
6
Политевич
21
Янушкевич
13
Матвейчик
16
Кривец
2
Драгун
13
Баланович
23
Калачев
23
Нехайчик
8
Корниленко
5
Бускетс
19
Бруно
19
Бруно
5
Бускетс
22
Иско
7
Мората
7
Мората
22
Иско
20
Касорла
9
Кальехон
9
Кальехон
20
Касорла
4
Мартынович
19
Бордачев
19
Бордачев
4
Мартынович
16
Кривец
15
Кисляк
15
Кисляк
16
Кривец
8
Корниленко
0
Сигневич
0
Сигневич
8
Корниленко
Остались в запасе
Испания
Беларусь
23
Кико Касилья
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
0
Игнасио Камачо
ЦП
22
Нолито
ЦФ
7
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
4
Игорь Шитов
ПЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
20
Илья Алексиевич
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
23
Кико Касилья
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
0
Игнасио Камачо
ЦП
22
Нолито
ЦФ
7
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
4
Игорь Шитов
ПЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
20
Илья Алексиевич
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Испания - Беларусь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Нуэво Коломбино
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