Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Черногория - Россия
Черногория - Россия: онлайн-трансляция 27 марта 2015
Черногория
27.03.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 5 тур
0 : 3
Тех. поражение
Россия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Россия
67'
Пенальти не реализован!
Р. Широков
Желтая карточка
М. Вучинич
66'
Желтая карточка
М. Кашчелан
51'
Замена
М. Бакич
️️️️
С. Балич
46'
46'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
А. Дзагоев
45'
+1
Травма
А. Дзагоев
29'
Желтая карточка
И. Денисов
15'
Желтая карточка
О. Шатов
3'
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
И. Акинфеев
2'
Травма
И. Акинфеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ПЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
3
Владимир Волков
ЛП
7
Младен Кашчелан
ОП
0
Никола Вукчевич
ОП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
17
Олег Шатов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Черногория
12
Младен Божович
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
18
Марко Бакич
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Россия
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
0
Игорь Портнягин
ЦФ
3-4-1-2
1
Полекшич
17
Зверотич
22
Симич
5
Баша
15
Балич
7
Кашчелан
0
Вукчевич
23
Марушич
3
Волков
9
Вучинич
10
Йоветич
4-1-4-1
1
Акинфеев
19
Смольников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
23
Комбаров
7
Денисов
17
Шатов
15
Широков
9
Дзагоев
18
Жирков
9
Кокорин
15
Балич
18
Бакич
18
Бакич
15
Балич
1
Акинфеев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
1
Акинфеев
9
Дзагоев
20
Торбинский
20
Торбинский
9
Дзагоев
Остались в запасе
Черногория
Россия
12
Младен Божович
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
20
Неманья Николич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
16
Артем Ребров
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
0
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
12
Младен Божович
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
20
Неманья Николич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
0
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Черногория - Россия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:35 (прямая)
Новости команд
Все
Черногория
Россия
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
1
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
1
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
6
Дивеев одним словом похвалил сборную России за матч с Узбекистаном
16:06
2
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
1
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
1
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
6
Дивеев одним словом похвалил сборную России за матч с Узбекистаном
16:06
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+