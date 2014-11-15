Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Россия
Австрия - Россия: обзор матча 15 ноября 2014
Австрия
15.11.2014, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 4 тур
1 : 0
Завершен
Россия
73'
Р. Окотие
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Россия
Замена
М. Забитцер
️️️️
М. Арнаутович
90'
+1
Замена
С. Предль
️️️️
А. Драгович
85'
Травма
А. Драгович
84'
80'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
О. Шатов
75'
Замена
А. Дзюба
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 1:0!
Р. Окотие
Пас отдал
Ф. Кляйн
73'
71'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Желтая карточка
М. Хинтереггер
64'
Замена
Р. Окотие
️️️️
М. Янко
59'
55'
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Черышев
10'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЛП
18
Кристоф Ляйтгеб
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
11
Мартин Харник
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
17
Олег Шатов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Россия
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-3-2
1
Альмер
5
Фукс
4
Хинтереггер
3
Драгович
17
Кляйн
18
Ляйтгеб
6
Илсанкер
10
Юнузович
11
Харник
7
Арнаутович
21
Янко
4-3-2-1
1
Акинфеев
3
Паршивлюк
4
Игнашевич
24
Березуцкий
23
Комбаров
17
Шатов
15
Широков
8
Глушаков
20
Файзулин
6
Черышев
9
Кокорин
3
Драгович
15
Предль
15
Предль
3
Драгович
7
Арнаутович
9
Забитцер
9
Забитцер
7
Арнаутович
21
Янко
9
Окотие
9
Окотие
21
Янко
17
Шатов
9
Дзагоев
9
Дзагоев
17
Шатов
6
Черышев
20
Ионов
20
Ионов
6
Черышев
20
Файзулин
22
Дзюба
22
Дзюба
20
Файзулин
Остались в запасе
Австрия
Россия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Австрия - Россия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
"Первый канал" 20:00 (прямая)
Новости команд
Все
Австрия
Россия
У Павлюченко есть только одна майка с Евро-2008: «Было невероятно приятно»
Вчера, 23:13
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
Вчера, 22:50
Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
Вчера, 22:39
В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
Вчера, 19:20
1
Мостовой оценил влияние невызова Соболева в сборную на чемпионскую гонку РПЛ
Вчера, 18:15
4
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Косово – Австрия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
У Павлюченко есть только одна майка с Евро-2008: «Было невероятно приятно»
Вчера, 23:13
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
Вчера, 22:50
Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
Вчера, 22:39
В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
Вчера, 19:20
1
Мостовой оценил влияние невызова Соболева в сборную на чемпионскую гонку РПЛ
Вчера, 18:15
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+