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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Молдова
Россия - Молдова: обзор матча 12 октября 2014
Россия
12.10.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 3 тур
1 : 1
Завершен
Молдова
73'
А. Дзюба (П)
75'
А. Епуряну
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Молдова
90'
+2
Желтая карточка
Е. Сидоренко
83'
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
А. Дедов
Замена
Г. Щенников
️️️️
А. Ионов
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Епуряну
Пас отдал
А. Дедов
73'
Замена
П. Рацу
️️️️
А. Кожокарь
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дзюба
73'
72'
Желтая карточка
В. Головатенко
Замена
Д. Полоз
️️️️
Д. Черышев
61'
46'
Замена
А. Патраш
️️️️
И. Пикущак
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Кержаков
46'
32'
Желтая карточка
Ю. Ерхан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
(К)
ЛЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ПЗ
7
Артур Ионицэ
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ПП
10
Александр Дедов
ЦФ
16
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Артем Ребров
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
0
Максим Антонюк
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
4-2-2-2
1
Акинфеев
14
Гранат
4
Игнашевич
24
Березуцкий
3
Паршивлюк
9
Дзагоев
8
Глушаков
6
Черышев
20
Ионов
11
Кержаков
22
Дзюба
3-2-3-2
1
Чебану
6
Епуряну
6
Ерхан
2
Армаш
15
Жардан
4
Головатенко
13
Кожокарь
8
Гацкан
7
Ионицэ
16
Пикущак
10
Дедов
20
Ионов
6
Щенников
6
Щенников
20
Ионов
11
Кержаков
7
Оздоев
7
Оздоев
11
Кержаков
6
Черышев
7
Полоз
7
Полоз
6
Черышев
13
Кожокарь
20
Рацу
20
Рацу
13
Кожокарь
16
Пикущак
19
Патраш
19
Патраш
16
Пикущак
10
Дедов
20
Сидоренко
20
Сидоренко
10
Дедов
Остались в запасе
Россия
Молдова
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Артем Ребров
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Фабио Капелло
22
Вадим Раца
ПЗ
0
Максим Антонюк
ЦП
23
Николай Каланча
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
19
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Александр Куртеян
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Артем Ребров
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
22
Вадим Раца
ПЗ
0
Максим Антонюк
ЦП
23
Николай Каланча
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
19
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Александр Куртеян
Статистика матча Россия - Молдова
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Молдова
Лига наций, 6 тур
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16.11.2026
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2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:45 (прямая)
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