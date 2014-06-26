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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - Гана
Португалия - Гана: обзор матча 26 июня 2014
Португалия
26.06.2014, четверг, 20:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Гана
31'
Д. Бойе (АГ)
80'
К. Роналду
57'
А. Гьян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Гана
Желтая карточка
Ж. Моутинью
90'
+4
Замена
Эдуарду
️️️️
Бету
89'
Травма
Бету
88'
81'
Замена
М. Вакасо
️️️️
А. Айю
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
80'
78'
Желтая карточка
Ж. Айю
76'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Рабиу
72'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Уорис
Замена
Виейринья
️️️️
Эдер
70'
Замена
С. Варела
️️️️
Ж. Перейра
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Гьян
Пас отдал
К. Асамоа
55'
Желтая карточка
М. Уорис
39'
Желтая карточка
Х. Аффул
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Бойе
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Бету
ВР
0
Жоао Перейра
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
4
Мигель Велозу
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Эдер
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Гана
16
Фатау Дауда
ВР
20
Квадво Асамоа
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ОП
13
Мохаммед Рабиу
ОП
18
Маджид Уорис
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Гана
1
Стивен Адамс
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
15
Рашид Сумаила
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
14
Альберт Адома
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Бету
0
Перейра
3
Пепе
2
Алвеш
20
Аморим
14
Карвалью
4
Велозу
8
Моутинью
17
Нани
7
Роналду
9
Эдер
4-2-1-2-1
16
Дауда
23
Аффул
21
Бойе
4
Менса
20
Асамоа
8
Агьеманг-Баду
13
Рабиу
18
Уорис
7
Атсу
10
Айю
3
Гьян
22
Бету
22
Эдуарду
22
Эдуарду
22
Бету
9
Эдер
11
Виейринья
11
Виейринья
9
Эдер
0
Перейра
18
Варела
18
Варела
0
Перейра
10
Айю
11
Вакасо
11
Вакасо
10
Айю
13
Рабиу
6
Аква
6
Аква
13
Рабиу
18
Уорис
9
Айю
9
Айю
18
Уорис
Остались в запасе
Португалия
Гана
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
1
Стивен Адамс
ВР
15
Рашид Сумаила
ЦЗ
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Даниэль Опаре
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
14
Альберт Адома
ЦП
Остались в запасе
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
1
Стивен Адамс
ВР
15
Рашид Сумаила
ЦЗ
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Даниэль Опаре
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
14
Альберт Адома
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Португалия - Гана
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Наваф Шукралла
(Манама)
Стадион:
Насьонал Манэ Гарринча
Где смотреть матч:
"Первый канал" 22:00 (повтор)
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