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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Фиорентина
Днепр - Фиорентина: обзор матча 03 октября 2013
Днепр
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
57'
Е. Селезнев (П)
53'
Гонсало (П)
71'
М. Амброзини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Фиорентина
86'
Вторая желтая
Д. Писарро
84'
Замена
Н. Томович
️️️️
М. Фернандес
Замена
Б. Гама
️️️️
В. Мандзюк
77'
75'
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Куадрадо
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Амброзини
Пас отдал
Б. Валеро
Замена
Матеус
️️️️
А. Федецкий
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Селезнев
57'
56'
Желтая карточка
Д. Писарро
54'
Замена
Б. Валеро
️️️️
М. Бакич
53'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Гонсало
14'
Желтая карточка
М. Бакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ОП
23
Джаба Канкава
ОП
10
Роман Зозуля
АП
44
Артем Федецкий
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Давид Писарро
ОП
90
Массимо Амброзини
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
14
Матиас Фернандес
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
99
Матеус
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
32
Саверио Мадригали
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
37
Аксель Гулин
ЦФ
4-2-1-2-1
71
Бойко
23
Стринич
3
Мазух
14
Чеберячко
5
Мандзюк
29
Ротань
23
Канкава
44
Федецкий
22
Коноплянка
10
Зозуля
11
Селезнев
4-1-3-1-1
33
Нето
14
Ронкалья
5
Комппер
2
Гонсало
3
Алонсо
7
Писарро
7
Куадрадо
88
Бакич
90
Амброзини
14
Фернандес
10
Ридер
5
Мандзюк
16
Гама
16
Гама
5
Мандзюк
44
Федецкий
99
Матеус
99
Матеус
44
Федецкий
14
Фернандес
4
Томович
4
Томович
14
Фернандес
88
Бакич
6
Валеро
6
Валеро
88
Бакич
7
Куадрадо
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Куадрадо
Остались в запасе
Днепр
Фиорентина
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
32
Саверио Мадригали
ЦЗ
37
Аксель Гулин
ЦФ
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Остались в запасе
32
Саверио Мадригали
ЦЗ
37
Аксель Гулин
ЦФ
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Днепр - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Днепр-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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