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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Пасуш де Феррейра
Фиорентина - Пасуш де Феррейра: обзор матча 19 сентября 2013
Фиорентина
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
3 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
30'
Гонсало
67'
Ридер
76'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Пасуш де Феррейра
78'
Желтая карточка
Р. Мигел
Замена
М. Бакич
️️️️
Д. Росси
77'
ГОЛ! 3:0!
Д. Росси
Пас отдал
А. Аквилани
76'
75'
Замена
Р. Мигел
️️️️
Р. Рибейру
Желтая карточка
Ридер
68'
68'
Замена
Р. Антонио
️️️️
Тони
68'
Замена
Ромеу
️️️️
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 2:0!
Ридер
Пас отдал
Б. Валеро
67'
Замена
Ридер
️️️️
Хоакин
66'
Желтая карточка
А. Аквилани
62'
60'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. Амброзини
58'
Желтая карточка
М. Алонсо
56'
ГОЛ! 1:0!
Гонсало
Пас отдал
Д. Росси
30'
9'
Желтая карточка
А. Леао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Пасуш де Феррейра
32
Матиас Дегра
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
80
Тони
ЦЗ
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Андре Леао
ОП
20
Рубен Рибейру
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
10
Ридер
ЦФ
Пасуш де Феррейра
45
Антониу Филипе
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
4
Ромеу
ОП
17
Руи Мигел
ЦП
81
Мануэль Жозе Виейра
ПП
10
Руй Каэтану
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
3
Алонсо
5
Комппер
4
Томович
2
Гонсало
90
Амброзини
7
Писарро
14
Фернандес
6
Валеро
17
Хоакин
25
Росси
4-1-2-1-2
32
Дегра
80
Тони
96
Анунсьясау
19
Рикарду
17
Сантуш
8
Леао
20
Рибейру
14
Сери
12
Бебе
9
Иробисо
16
Уртадо
90
Амброзини
20
Аквилани
20
Аквилани
90
Амброзини
25
Росси
88
Бакич
88
Бакич
25
Росси
17
Хоакин
10
Ридер
10
Ридер
17
Хоакин
80
Тони
27
Антонио
27
Антонио
80
Тони
14
Сери
4
Ромеу
4
Ромеу
14
Сери
20
Рибейру
17
Мигел
17
Мигел
20
Рибейру
Остались в запасе
Фиорентина
Пасуш де Феррейра
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
10
Руй Каэтану
ЦФ
45
Антониу Филипе
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
81
Мануэль Жозе Виейра
ПП
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Александр Яковенко
ПП
Остались в запасе
10
Руй Каэтану
ЦФ
45
Антониу Филипе
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
81
Мануэль Жозе Виейра
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Статистика матча Фиорентина - Пасуш де Феррейра
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Артемио Франки
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