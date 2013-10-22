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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Челси
Шальке-04 - Челси: обзор матча 22 октября 2013
Шальке-04
22.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
0 : 3
Завершен
Челси
5'
Ф. Торрес
69'
Ф. Торрес
87'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Челси
88'
Замена
С. Это'О
️️️️
Э. Азар
87'
ГОЛ! 0:3!
Э. Азар
Пас отдал
Рамирес
84'
Замена
Д. Луис
️️️️
Оскар
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Майер
78'
72'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
А. Шюррле
Замена
С. Колашинац
️️️️
Д. Джонс
71'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Боатенг
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Оскар
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
67'
54'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Желтая карточка
Д. Джонс
48'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Б. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Челси
1
Петр Чех
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-1-2-3
26
Хильдебранд
3
Аого
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
33
Нойштедтер
13
Джонс
17
Клеменс
7
Дракслер
27
Боатенг
7
Майер
4-4-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
20
Шюррле
8
Лэмпард
8
Оскар
7
Рамирес
10
Азар
9
Торрес
13
Джонс
5
Колашинац
5
Колашинац
13
Джонс
7
Майер
27
Горецка
27
Горецка
7
Майер
27
Боатенг
11
Салаи
11
Салаи
27
Боатенг
8
Оскар
4
Луис
4
Луис
8
Оскар
20
Шюррле
12
Оби Микел
12
Оби Микел
20
Шюррле
10
Азар
9
Это'О
9
Это'О
10
Азар
Остались в запасе
Шальке-04
Челси
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Шальке-04 - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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