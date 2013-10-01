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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Шальке-04
Базель - Шальке-04: обзор матча 01 октября 2013
Базель
01.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
54'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Шальке-04
Желтая карточка
М. Дельгадо
89'
85'
Замена
Т. Хогланд
️️️️
М. Майер
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Ф. Фрай
84'
Замена
Ф. Дежен
️️️️
Б. Сафари
84'
78'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Д. Аого
65'
Желтая карточка
М. Хегер
Замена
Д. Сио
️️️️
Т. Джака
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
45'
Замена
А. Салаи
️️️️
Д. Фарфан
38'
Желтая карточка
Д. Фарфан
37'
Желтая карточка
Д. Аого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
20
Серей Ди
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
13
Джованни Сио
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Зоммер
4
Сафари
6
Иванов
5
Шер
41
Возер
21
Диас
14
Штокер
34
Джака
20
Фрай
10
Салах
9
Штреллер
4-2-3-1
26
Хильдебранд
2
Учида
28
Сантана
3
Аого
5
Хеведес
33
Нойштедтер
6
Хегер
7
Майер
27
Боатенг
7
Дракслер
8
Фарфан
4
Сафари
4
Дежен
4
Дежен
4
Сафари
20
Фрай
10
Дельгадо
10
Дельгадо
20
Фрай
34
Джака
13
Сио
13
Сио
34
Джака
3
Аого
5
Колашинац
5
Колашинац
3
Аого
7
Майер
2
Хогланд
2
Хогланд
7
Майер
8
Фарфан
11
Салаи
11
Салаи
8
Фарфан
Остались в запасе
Базель
Шальке-04
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
1
Ларс Уннершталь
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Базель - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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