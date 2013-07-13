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Золотой кубок КОНКАКАФ
Тринидад и Тобаго - Гаити
Тринидад и Тобаго - Гаити: обзор матча 13 июля 2013
Тринидад и Тобаго
13.07.2013, суббота, 03:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Гаити
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