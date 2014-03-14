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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Ахмат (мол)
Урал (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 14 марта 2014
Урал (мол)
14.03.2014, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
44'
А. Соболев
61'
Б. Усманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Ахмат (мол)
Замена
Е. Шумихин
️️️️
Л. Гвалия
87'
80'
Желтая карточка
А. Абухажиев
Желтая карточка
Н. Тихонов
77'
75'
Замена
А. Кадыров
️️️️
М. Фусейни
Желтая карточка
М. Филиппов
67'
61'
ГОЛ! 1:1!
Б. Усманов
60'
Замена
З. Таймысханов
️️️️
А. Гарисултанов
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Соболев
59'
53'
Замена
М. Батыров
️️️️
А. Ганюшкин
46'
Замена
А. Бацуев
️️️️
С. Барзукаев
Замена
А. Чухлей
️️️️
А. Дорожинский
46'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Д. Арапов
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
44'
Желтая карточка
Л. Гвалия
32'
30'
Желтая карточка
Б. Усманов
Замена
А. Омарбеков
️️️️
К. Берхамов
30'
Вторая желтая
А. Багаев
28'
25'
Желтая карточка
М. Фусейни
Желтая карточка
А. Багаев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
31
Никита Тихонов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
7
Лаша Гвалия
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Ахмат (мол)
45
Андрей Ганюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
94
Салах Барзукаев
ЦП
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
22
Игорь Кот
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
11
Максим Сергеев
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
62
Мансур Батыров
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
67
Арби Салихов
ЦП
92
Сулим Дидигов
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
2-5-2-1
99
Арапов
32
Дорожинский
5
Багаев
10
Иванов
42
Филиппов
4
Сабирзянов
7
Берхамов
7
Гвалия
94
Кашкаров
31
Тихонов
0
Соболев
3-4-1-1
45
Ганюшкин
60
Гарисултанов
97
Тагиров
88
Яшин
37
Фусейни
20
Усманов
63
Абухажиев
94
Барзукаев
10
Майсултанов
10
Кадыров
7
Гвалия
55
Шумихин
55
Шумихин
7
Гвалия
0
Соболев
81
Дурандин
81
Дурандин
0
Соболев
7
Берхамов
38
Омарбеков
38
Омарбеков
7
Берхамов
99
Арапов
13
Тимофеев
13
Тимофеев
99
Арапов
32
Дорожинский
20
Чухлей
20
Чухлей
32
Дорожинский
45
Ганюшкин
62
Батыров
62
Батыров
45
Ганюшкин
60
Гарисултанов
64
Таймысханов
64
Таймысханов
60
Гарисултанов
94
Барзукаев
95
Бацуев
95
Бацуев
94
Барзукаев
37
Фусейни
95
Кадыров
95
Кадыров
37
Фусейни
Остались в запасе
Урал (мол)
Ахмат (мол)
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
11
Максим Сергеев
ЦФ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
22
Игорь Кот
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
67
Арби Салихов
ЦП
92
Сулим Дидигов
ЦП
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
Остались в запасе
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
11
Максим Сергеев
ЦФ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
22
Игорь Кот
ВР
Остались в запасе
67
Арби Салихов
ЦП
92
Сулим Дидигов
ЦП
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Ваит Талгаев
Статистика матча Урал (мол) - Ахмат (мол)
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Манеж «Урал»
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Урал (мол)
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