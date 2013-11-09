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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Спартак М (мол) - Зенит (мол): обзор матча 09 ноября 2013
Спартак М (мол)
09.11.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
3 : 0
Завершен
Зенит (мол)
24'
Д. Билялетдинов
63'
Д. Давыдов
64'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Замена
Д. Буранов
️️️️
В. Пантелеев
88'
81'
Желтая карточка
В. Ефимов
Желтая карточка
А. Гулиев
79'
70'
Желтая карточка
К. Троянов
66'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
А. Симонян
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Давыдов
65'
ГОЛ! 3:0!
М. Уорис
64'
ГОЛ! 2:0!
Д. Давыдов
63'
57'
Желтая карточка
С. Ребенко
55'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Р. Шейдаев
46'
Замена
П. Долгов
️️️️
П. Осипов
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Билялетдинов
46'
31'
Замена
В. Ефимов
️️️️
П. Назимов
Замена
М. Ермаков
️️️️
А. Степанов
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Билялетдинов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Спартак М (мол)
88
Юрий Шлеев
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
21
Рагим Садыхов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
3-2-3-2
57
Аверкиев
40
Винниченко
44
Лисинков
94
Степанов
22
Хомуха
71
Мастерной
14
Билялетдинов
99
Гулиев
83
Пантелеев
20
Уорис
88
Давыдов
2-2-3-1-2
78
Васютин
75
Ребенко
5
Ходжаниязов
79
Троянов
13
Кубышкин
73
Осипов
42
Давиденко
22
Вербицкас
10
Симонян
7
Шейдаев
43
Назимов
94
Степанов
59
Ермаков
59
Ермаков
94
Степанов
14
Билялетдинов
17
Зуев
17
Зуев
14
Билялетдинов
83
Пантелеев
88
Буранов
88
Буранов
83
Пантелеев
88
Давыдов
7
Бакаев
7
Бакаев
88
Давыдов
7
Шейдаев
11
Соловьёв
11
Соловьёв
7
Шейдаев
10
Симонян
97
Ходаковский
97
Ходаковский
10
Симонян
43
Назимов
98
Ефимов
98
Ефимов
43
Назимов
73
Осипов
91
Долгов
91
Долгов
73
Осипов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Зенит (мол)
96
Александр Лихачев
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
3
Константин Щербаков
ПЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
88
Юрий Шлеев
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
3
Константин Щербаков
ПЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
88
Юрий Шлеев
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
10
Артем Федчук
ЦФ
Остались в запасе
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Спартак М (мол) - Зенит (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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