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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Зенит (мол)
Урал (мол) - Зенит (мол): обзор матча 25 октября 2013
Урал (мол)
25.10.2013, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
3 : 1
Завершен
Зенит (мол)
45+1'
А. Омарбеков
52'
М. Сергеев
67'
А. Соболев
75'
И. Соловьев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Зенит (мол)
89'
Замена
П. Барбашов
️️️️
Э. Бадалов
88'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
И. Соловьев
81'
Желтая карточка
О. Вербицкас
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
С. Помогаев
77'
75'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Соловьев
Желтая карточка
С. Помогаев
74'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Соболев
73'
70'
Замена
П. Долгов
️️️️
П. Назимов
70'
Замена
А. Макаров
️️️️
П. Осипов
68'
Замена
В. Ефимов
️️️️
А. Яковлев
ГОЛ! 3:0!
А. Соболев
67'
Замена
Р. Набиуллин
️️️️
Д. Тумасян
62'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
М. Сергеев
56'
ГОЛ! 2:0!
М. Сергеев
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Омарбеков
45'
+1
Замена
Н. Иванов
️️️️
Ю. Кириллов
37'
Желтая карточка
А. Дорожинский
35'
Замена
М. Филиппов
️️️️
И. Шамов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
19
Ильмир Шамов
ЦП
78
Семен Помогаев
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Максим Сергеев
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
79
Константин Троянов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
Зенит (мол)
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
40
Павел Барбашов
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
82
Алексей Макаров
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-4-2
99
Арапов
32
Дорожинский
93
Герасимов
34
Тумасян
38
Омарбеков
19
Шамов
4
Сабирзянов
42
Кириллов
78
Помогаев
0
Соболев
11
Сергеев
3-2-3-1-1
88
Рудаков
56
Яковлев
15
Коваленко
14
Бадалов
79
Троянов
13
Кубышкин
73
Осипов
22
Вербицкас
9
Соловьев
10
Симонян
43
Назимов
19
Шамов
42
Филиппов
42
Филиппов
19
Шамов
42
Кириллов
10
Иванов
10
Иванов
42
Кириллов
11
Сергеев
71
Гулиев
71
Гулиев
11
Сергеев
34
Тумасян
83
Набиуллин
83
Набиуллин
34
Тумасян
78
Помогаев
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
78
Помогаев
0
Соболев
81
Дурандин
81
Дурандин
0
Соболев
56
Яковлев
98
Ефимов
98
Ефимов
56
Яковлев
73
Осипов
82
Макаров
82
Макаров
73
Осипов
14
Бадалов
40
Барбашов
40
Барбашов
14
Бадалов
9
Соловьев
11
Соловьёв
11
Соловьёв
9
Соловьев
43
Назимов
91
Долгов
91
Долгов
43
Назимов
Остались в запасе
Урал (мол)
Зенит (мол)
55
Евгений Шумихин
ЦП
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
55
Евгений Шумихин
ЦП
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Урал (мол) - Зенит (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артём Петренко
(Новосибирск)
Стадион:
Манеж «Урал»
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2025.11.07 17:10
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