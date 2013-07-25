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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кубань (мол)
Зенит (мол) - Кубань (мол): обзор матча 25 июля 2013
Зенит (мол)
25.07.2013, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (мол)
47'
Р. Шейдаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кубань (мол)
89'
Замена
В. Калинкин
️️️️
Э. Чолакян
Замена
В. Ефимов
️️️️
А. Гасилин
86'
84'
Замена
М. Серегин
️️️️
П. Петриашвили
82'
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Замена
А. Егоров
️️️️
Р. Шейдаев
81'
Замена
А. Яковлев
️️️️
Е. Алфёров
80'
Замена
А. Симонян
️️️️
В. Зинков
77'
Замена
Э. Бадалов
️️️️
К. Костин
72'
66'
Замена
Д. Анучин
️️️️
Т. Закиров
60'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
Ю. Журавлев
Замена
А. Соловьёв
️️️️
А. Панфилов
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Шейдаев
47'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
П. Могилевец
46'
Желтая карточка
М. Коваленко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
23
Эдуард Чолакян
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
5
Роман Салимов
ПВ
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
10
Артем Симонян
АП
59
Алексей Егоров
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
17
Максим Малыш
АП
15
Максим Серегин
ЦФ
3-4-3
88
Рудаков
15
Коваленко
17
Костин
58
Зуев
97
Ходаковский
5
Зинков
28
Могилевец
17
Алфёров
19
Гасилин
7
Шейдаев
93
Панфилов
3-1-2-2-1
1
Байчора
44
Журавлев
64
Закиров
17
Тигиев
8
Чувилов
23
Чолакян
89
Тюфяков
5
Салимов
18
Кертанов
92
Петриашвили
7
Шейдаев
59
Егоров
59
Егоров
7
Шейдаев
17
Алфёров
56
Яковлев
56
Яковлев
17
Алфёров
5
Зинков
10
Симонян
10
Симонян
5
Зинков
93
Панфилов
11
Соловьёв
11
Соловьёв
93
Панфилов
19
Гасилин
98
Ефимов
98
Ефимов
19
Гасилин
17
Костин
14
Бадалов
14
Бадалов
17
Костин
28
Могилевец
22
Вербицкас
22
Вербицкас
28
Могилевец
92
Петриашвили
15
Серегин
15
Серегин
92
Петриашвили
23
Чолакян
46
Калинкин
46
Калинкин
23
Чолакян
44
Журавлев
96
Каусаров
96
Каусаров
44
Журавлев
64
Закиров
93
Анучин
93
Анучин
64
Закиров
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кубань (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
17
Максим Малыш
АП
45
Арсен Сиукаев
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
17
Максим Малыш
АП
45
Арсен Сиукаев
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Зенит (мол) - Кубань (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
МСА Петровский
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