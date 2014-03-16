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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 16 марта 2014
Манчестер Юнайтед
16.03.2014, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
34'
С. Джеррард (П)
46'
С. Джеррард (П)
84'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
90'
+2
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Старридж
Замена
Р. Фердинанд
️️️️
Х. Мата
87'
87'
Замена
Л. Лейва
️️️️
С. Джеррард
84'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
78'
Пенальти не реализован!
С. Джеррард
Вторая желтая
Н. Видич
77'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Янузай
76'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
М. Феллайни
76'
72'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Н. Видич
71'
54'
Желтая карточка
М. Шкртел
46'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Джеррард
37'
Желтая карточка
С. Джеррард
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Джеррард
Желтая карточка
Рафаэл
32'
31'
Желтая карточка
Д. Фланаган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
4
Джонс
2
Рафаэл
25
Феллайни
16
Кэррик
64
Мата
32
Руни
24
Янузай
32
ван Перси
4-3-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
20
Фланаган
8
Джеррард
7
Аллен
14
Хендерсон
19
Стерлинг
15
Старридж
9
Суарес
64
Мата
5
Фердинанд
5
Фердинанд
64
Мата
25
Феллайни
8
Клеверли
8
Клеверли
25
Феллайни
24
Янузай
18
Уэлбек
18
Уэлбек
24
Янузай
19
Стерлинг
11
Коутиньо
11
Коутиньо
19
Стерлинг
8
Джеррард
6
Лейва
6
Лейва
8
Джеррард
15
Старридж
10
Аспас
10
Аспас
15
Старридж
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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