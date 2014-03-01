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Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 01 марта 2014
Саутгемптон
01.03.2014, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
16'
Л. Суарес
58'
Р. Стерлинг
90+5'
С. Джеррард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Джеррард
86'
Желтая карточка
С. Джеррард
85'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Старридж
Желтая карточка
В. Ваньяма
84'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Д. Корк
77'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Р. Ламберт
76'
69'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
58'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Суарес
57'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Г. Рамирес
️️️️
С. Дэвис
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
16
Джей Родригес
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ОП
10
Адам Лаллана
(К)
АП
10
Стивен Дэвис
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Боруц
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
12
Чамберс
14
Шнейдерлен
4
Корк
16
Родригес
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
4-3-1-2
22
Миньоле
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
20
Фланаган
14
Хендерсон
8
Джеррард
7
Аллен
11
Коутиньо
9
Суарес
15
Старридж
4
Корк
2
Ваньяма
2
Ваньяма
4
Корк
10
Дэвис
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Дэвис
17
Ламберт
20
Галлахер
20
Галлахер
17
Ламберт
11
Коутиньо
19
Стерлинг
19
Стерлинг
11
Коутиньо
15
Старридж
10
Аспас
10
Аспас
15
Старридж
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:25 (прямая)
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