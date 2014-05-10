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РПЛ 2026/2027
Урал - Кубань (ЛФЛ)
Урал - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 10 мая 2014
Урал
10.05.2014, суббота, 13:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
26'
Г. Асеведо (П)
83'
Д. Дорожкин
36'
В. Игнатьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 2:1!
Д. Дорожкин
Пас отдал
С. Оттесен
83'
Замена
А. Ставпец
️️️️
В. Коман
81'
79'
Замена
А. Хубулов
️️️️
Ш. Каборе
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Ч. Лунгу
78'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Ерохин
63'
61'
Замена
М. Рабиу
️️️️
Л. Мельгарехо
55'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
В. Игнатьев
36'
ГОЛ! 1:1!
В. Игнатьев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Асеведо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЛП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
15
Максим Жавнерчик
ПП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Шандао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
10
Темури Букия
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
4-1-3-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
6
Оттесен
2
Хозин
63
Белозеров
10
Фидлер
78
Коман
30
Асеведо
10
Лунгу
21
Ерохин
10
Манучарян
3-3-3-1
31
Беленов
11
Манолев
5
Армаш
5
Деальберт
20
Игнатьев
77
Каборе
8
Бугаев
15
Жавнерчик
23
Соснин
71
Попов
10
Мельгарехо
21
Ерохин
41
Сапета
41
Сапета
21
Ерохин
78
Коман
16
Ставпец
16
Ставпец
78
Коман
10
Лунгу
13
Дорожкин
13
Дорожкин
10
Лунгу
20
Игнатьев
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
20
Игнатьев
10
Мельгарехо
19
Рабиу
19
Рабиу
10
Мельгарехо
77
Каборе
88
Хубулов
88
Хубулов
77
Каборе
Остались в запасе
Урал
Кубань (ЛФЛ)
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
10
Темури Букия
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Шандао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Остались в запасе
10
Темури Букия
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Шандао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Урал - Кубань (ЛФЛ)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Кубань (ЛФЛ)
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3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
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1 : 0
06.05.2018
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Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
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Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:45 (прямая)
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