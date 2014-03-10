Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Ростов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 10 марта 2014
Ростов
10.03.2014, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
90'
+3
90'
+3
Вторая желтая
Л. Мельгарехо
90'
+1
Замена
И. Армаш
️️️️
А. Хубулов
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
К. Гуелор Канга
86'
83'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Г. Букур
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
81'
62'
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
22'
Желтая карточка
А. Соснин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Георге Букур
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
8
Гацкан
15
Фатуллаев
7
Джано
8
Канга
2
Калачев
22
Дзюба
4-1-3-1-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
5
Деальберт
2
Шандао
10
Мельгарехо
8
Тлисов
23
Соснин
71
Попов
88
Хубулов
90
Безлихотнов
11
Букур
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
8
Канга
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
8
Канга
11
Букур
52
Лобкарев
52
Лобкарев
11
Букур
88
Хубулов
5
Армаш
5
Армаш
88
Хубулов
Остались в запасе
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Кубань (ЛФЛ)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+