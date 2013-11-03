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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Урал
Анжи - Урал: обзор матча 03 ноября 2013
Анжи
03.11.2013, воскресенье, 20:25
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Урал
90+3'
Г. Асеведо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Урал
90'
+4
Желтая карточка
Г. Асеведо
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Г. Асеведо
Пас отдал
С. Гогниев
90'
Желтая карточка
Н. Сафрониди
88'
Замена
М. Вьештица
️️️️
А. Новиков
84'
Замена
В. Коман
️️️️
Э. Манучарян
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
В. Соболев
81'
75'
Замена
Д. Тумасян
️️️️
А. Белозеров
Замена
С. Сердеров
️️️️
П. Соломатин
74'
Замена
А. Епуряну
️️️️
К. Агаларов
67'
33'
Желтая карточка
А. Белозеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
8
Жусилей
(К)
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
29
Абдул Разак
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
21
Александр Ерохин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
4-2-3-1
1
Помазан
38
Ещенко
8
Аделейе
88
Григалава
3
Гаджибеков
8
Жусилей
10
Ахмедов
19
Соболев
29
Разак
7
Агаларов
31
Соломатин
4-2-2-2
22
Кот
15
Новиков
63
Белозеров
6
Оттесен
70
Сафрониди
7
Берхамов
25
Бочков
10
Лунгу
30
Асеведо
10
Манучарян
2
Гогниев
7
Агаларов
24
Епуряну
24
Епуряну
7
Агаларов
19
Соболев
17
Мухаммад
17
Мухаммад
19
Соболев
31
Соломатин
28
Сердеров
28
Сердеров
31
Соломатин
63
Белозеров
34
Тумасян
34
Тумасян
63
Белозеров
15
Новиков
16
Вьештица
16
Вьештица
15
Новиков
10
Манучарян
78
Коман
78
Коман
10
Манучарян
Остались в запасе
Анжи
Урал
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
13
Александр Щаницин
АП
1
Алексей Солосин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
0
Александр Соболев
ЦФ
13
Александр Щаницин
АП
1
Алексей Солосин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Анжи - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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