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РПЛ 2026/2027
Анжи - Амкар-Пермь
Анжи - Амкар-Пермь: обзор матча 29 сентября 2013
Анжи
29.09.2013, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
44'
А. Гатагов (П)
89'
П. Соломатин
65'
М. Канунников
88'
И. Пикущак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Амкар-Пермь
Желтая карточка
С. Сердеров
90'
+2
90'
+2
Замена
В. Камеш
️️️️
И. Пикущак
ГОЛ! 2:2!
П. Соломатин
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
И. Пикущак
Замена
К. Агаларов
️️️️
Б. Ангбва
81'
Желтая карточка
И. Абдулавов
72'
Замена
С. Сердеров
️️️️
В. Соболев
70'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Пас отдал
Г. Пеев
61'
Вторая желтая
А. Семенов
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Гатагов
56'
Травма
В. Соболев
52'
46'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
К. Васильев
Желтая карточка
А. Гатагов
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гатагов
44'
43'
Желтая карточка
А. Семенов
32'
Желтая карточка
Т. Фибел
24'
Травма
Д. Белоруков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
9
Алан Гатагов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
19
Владимир Соболев
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ПЗ
40
Благо
ОП
5
Януш Гол
ОП
14
Константин Васильев
АП
7
Георги Пеев
ПВ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Евгений Тюкалов
АП
4-3-1-2
41
Кержаков
3
Гаджибеков
8
Аделейе
88
Григалава
4
Ангбва
8
Жусилей
10
Ахмедов
9
Гатагов
18
Бурмистров
19
Соболев
31
Соломатин
4-2-2-2
1
Герус
13
Семенов
21
Белоруков
97
Фибел
11
Занев
40
Благо
5
Гол
7
Пеев
14
Васильев
99
Канунников
10
Пикущак
4
Ангбва
7
Агаларов
7
Агаларов
4
Ангбва
9
Гатагов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
9
Гатагов
19
Соболев
28
Сердеров
28
Сердеров
19
Соболев
10
Пикущак
33
Камеш
33
Камеш
10
Пикущак
14
Васильев
18
Коломейцев
18
Коломейцев
14
Васильев
Остались в запасе
Анжи
Амкар-Пермь
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Анжи - Амкар-Пермь
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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