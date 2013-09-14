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Судьи
Главный судья:
Вячеслав Харламов (Москва)
Помощники:
Николай Богач (Люберцы), Ринат Деушев (Москва)

Зенит - Ахмат

14.09.2013, Суббота, 20:15 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Наш футбол" 20:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 8 тур Зенит - Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:3 Зенит
8 тур
14 сентября, пятница 20:00 Зенит 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 18:45 Зенит 0:0 Ахмат
1 тур
13 марта, воскресенье 18:30 Ахмат 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
20 сентября, понедельник 16:00 Ахмат 0:0 Зенит
7 тур
25 апреля, воскресенье 16:15 Зенит 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 16:45 Зенит 2:0 Ахмат
14 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Ахмат 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
13 сентября, суббота 16:30 Ахмат 1:4 Зенит
7 тур
13 августа, среда 19:00 Зенит 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 00:00 Ахмат 0:0 Зенит
3 тур
3 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 5:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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