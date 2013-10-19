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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Шахтер
Мариуполь - Шахтер: обзор матча 19 октября 2013
Мариуполь
19.10.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
38'
Т. Степаненко (АГ)
66'
Д. Срна (П)
73'
Д. Срна (П)
85'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Шахтер
85'
ГОЛ! 1:3!
Л. Адриано
Пас отдал
Ф. Феррейра
Замена
С. Яворский
️️️️
Р. Емельянов
82'
Замена
В. Чурко
️️️️
В. Федотов
76'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Срна
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Срна
59'
Замена
А. Воловик
️️️️
С. Кривцов
56'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Тайсон
46'
Замена
Д. Срна
️️️️
Фернандо
Замена
В. Кулач
️️️️
Б. Бутко
46'
Желтая карточка
И. Ордец
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Степаненко
38'
Желтая карточка
Н. Ищенко
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4-1-3-2
12
Худжамов
5
Путивцев
18
Ордец
32
Ищенко
91
Бутко
92
Емельянов
70
Шевчук
6
Довгий
19
Федотов
5
Майкон
19
Фомин
3-2-3-2
30
Пятов
44
Ракицкий
27
Кривцов
31
Исмаили
27
Степаненко
20
Фернандо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Коста
11
Тайсон
4
Адриано
19
Федотов
11
Чурко
11
Чурко
19
Федотов
92
Емельянов
13
Яворский
13
Яворский
92
Емельянов
91
Бутко
10
Кулач
10
Кулач
91
Бутко
27
Кривцов
4
Воловик
4
Воловик
27
Кривцов
20
Фернандо
33
Срна
33
Срна
20
Фернандо
11
Тайсон
14
Феррейра
14
Феррейра
11
Тайсон
Остались в запасе
Мариуполь
Шахтер
5
Андрей Тотовицкий
АП
1
Евгений Гальчук
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
Главный тренер
Николай Павлов
1
Антон Каниболоцкий
ВР
7
Фред
ЦП
11
Бернард
ЛВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
1
Евгений Гальчук
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
7
Фред
ЦП
11
Бернард
ЛВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Мариуполь - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Ильичевец
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