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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлург
Динамо К - Металлург: обзор матча 06 октября 2013
Динамо К
06.10.2013, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
9 : 1
Завершен
Металлург
21'
А. Ярмоленко
27'
Д. Ленс
48'
Ю. Бельханда
62'
Д. Ленс
64'
А. Ярмоленко
67'
Л. Аруна
70'
Ю. Бельханда
73'
Ю. Бельханда
89'
Д. Мбокани
40'
Д. Лазич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлург
ГОЛ! 9:1!
Д. Мбокани
89'
85'
Желтая карточка
Г. Нельсон
77'
Замена
Н. Полюлях
️️️️
Д. Лазич
75'
Желтая карточка
В. Прийма
ГОЛ! 8:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
О. Гусев
73'
Замена
Дуду
️️️️
Д. Ленс
71'
ГОЛ! 7:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Д. Мбокани
70'
Замена
А. Цуриков
️️️️
А. Ярмоленко
69'
ГОЛ! 6:1!
Л. Аруна
Пас отдал
Д. Ленс
67'
ГОЛ! 5:1!
А. Ярмоленко
64'
ГОЛ! 4:1!
Д. Ленс
Пас отдал
Д. Мбокани
62'
58'
Замена
Даниэль
️️️️
В. Тимофеенко
Замена
Л. Аруна
️️️️
М. Велозу
54'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Д. Мбокани
48'
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лазич
Пас отдал
А. Мораес
29'
Желтая карточка
А. Барановский
ГОЛ! 2:0!
Д. Ленс
Пас отдал
Д. Мбокани
27'
24'
Замена
В. Тимофеенко
️️️️
Р. Мамутов
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
21'
19'
Красная карточка
Д. Голайдо
Желтая карточка
О. Гусев
13'
Желтая карточка
С. Сидорчук
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
33
Руслан Мамутов
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
14
Александре
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
88
Дмитрий Подколзин
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
36
Никита Полюлях
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
2-5-2-1
1
Шовковский
15
Драгович
21
Вида
20
Бельханда
44
Велозу
8
Макаренко
8
Сидорчук
20
Гусев
17
Ленс
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-5-1
13
Бандура
31
Зотов
4
Прийма
22
Барановский
50
Болбат
33
Мамутов
10
Лазич
14
Александре
84
Голайдо
8
Нельсон
18
Мораес
44
Велозу
25
Аруна
25
Аруна
44
Велозу
7
Ярмоленко
9
Цуриков
9
Цуриков
7
Ярмоленко
17
Ленс
92
Дуду
92
Дуду
17
Ленс
33
Мамутов
90
Тимофеенко
90
Тимофеенко
33
Мамутов
Тимофеенко
19
Даниэль
19
Даниэль
Тимофеенко
10
Лазич
36
Полюлях
36
Полюлях
10
Лазич
Остались в запасе
Динамо К
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
35
Евгений Трояновский
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
88
Дмитрий Подколзин
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Остались в запасе
35
Евгений Трояновский
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
88
Дмитрий Подколзин
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Динамо К - Металлург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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