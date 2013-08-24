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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Мариуполь
Арсенал - Мариуполь: обзор матча 24 августа 2013
Арсенал
24.08.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Мариуполь
39'
Д. Адийя
5'
И. Ордец
13'
А. Полянский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мариуполь
Желтая карточка
А. Старгородский
90'
+4
88'
Замена
Р. Кисиль
️️️️
В. Федотов
83'
Замена
С. Яворский
️️️️
Р. Емельянов
Замена
А. Филиппов
️️️️
А. Кравец
81'
78'
Желтая карточка
С. Шевчук
66'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
А. Мандзюк
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Д. Адийя
64'
Желтая карточка
Р. Сантос
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Адийя
39'
13'
ГОЛ! 0:2!
А. Полянский
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Ордец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
18
Николай Вечурко
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Руслан Фомин
ЦФ
2-5-1-2
12
Боровик
84
Романчук
44
Сантос
90
Богданов
17
Аржанов
4
Хомин
11
Шарпар
11
Старгородский
16
Шацких
11
Кравец
40
Адийя
3-3-2-2
12
Худжамов
91
Бутко
32
Ищенко
2
Полянский
18
Ордец
92
Емельянов
5
Путивцев
19
Федотов
70
Шевчук
16
Мандзюк
10
Кулач
11
Кравец
9
Филиппов
9
Филиппов
11
Кравец
40
Адийя
7
Герасимюк
7
Герасимюк
40
Адийя
19
Федотов
14
Кисиль
14
Кисиль
19
Федотов
92
Емельянов
13
Яворский
13
Яворский
92
Емельянов
16
Мандзюк
30
Окриашвили
30
Окриашвили
16
Мандзюк
Остались в запасе
Арсенал
Мариуполь
18
Николай Вечурко
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
23
Игорь Бажан
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
18
Николай Вечурко
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
Остались в запасе
11
Вячеслав Чурко
ПВ
23
Игорь Бажан
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Арсенал - Мариуполь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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2025.02.13 08:05
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2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
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2021.12.15 13:58
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