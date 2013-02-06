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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Гана
Буркина-Фасо - Гана: обзор матча 06 февраля 2013
Буркина-Фасо
06.02.2013, среда, 22:30
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Гана
60'
А. Бансе
13'
М. Вакасо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буркина-Фасо - Гана
Пенальти не реализован!
Э. Агьеманг-Баду
Пенальти не реализован!
Э. Клоттей
ГОЛ!
Х. Аффул
3:2
ГОЛ!
К. Атсу
3:1
Пенальти не реализован!
И. Ворса
ГОЛ!
А. Бансе
3:0
Пенальти не реализован!
П. Кулибали
ГОЛ!
А. Траоре
2:0
ГОЛ!
Б. Коне
1:0
Вторая желтая
Д. Питройпа
117'
103'
Замена
Э. Клоттей
️️️️
М. Вакасо
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Коффи
90'
+1
Желтая карточка
П. Кулибали
78'
71'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
Д. Питройпа
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Бансе
Пас отдал
Ш. Каборе
60'
47'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Рабиу
21'
Желтая карточка
М. Рабиу
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Вакасо
10'
Замена
С. Асанте
️️️️
Д. Пэйнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
1
Дауда Диаките
ВР
8
Пол Кулибали
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
7
Прейсе Накулма
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Гана
16
Фатау Дауда
ВР
15
Исаак Ворса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
7
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Буркина-Фасо
23
Джермейн Саноу
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
3
Анри Траоре
ЦЗ
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
17
Али Рабо
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
2
Уилфрид Дах
ЦФ
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
20
Вилфрид Сану
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
14
Альберт Адома
ЦП
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-1-4-2
1
Диаките
8
Кулибали
4
Коне
5
Коффи
18
Каборе
11
Питройпа
12
Панандетигуири
7
Руамба
6
Коне
15
Бансе
7
Накулма
4-1-3-1-1
16
Дауда
4
Пэйнтсил
15
Ворса
21
Бойе
23
Аффул
13
Рабиу
8
Агьеманг-Баду
11
Вакасо
20
Асамоа
7
Атсу
3
Гьян
5
Коффи
3
Траоре
3
Траоре
5
Коффи
4
Пэйнтсил
14
Асанте
14
Асанте
4
Пэйнтсил
11
Вакасо
17
Клоттей
17
Клоттей
11
Вакасо
13
Рабиу
9
Боатенг
9
Боатенг
13
Рабиу
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Гана
2
Уилфрид Дах
ЦФ
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
17
Али Рабо
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
23
Джермейн Саноу
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
8
Абду Траоре
ЦП
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
14
Альберт Адома
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
2
Уилфрид Дах
ЦФ
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
17
Али Рабо
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
23
Джермейн Саноу
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
8
Абду Траоре
ЦП
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Остались в запасе
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
14
Альберт Адома
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Статистика матча Буркина-Фасо - Гана
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Слим Жедиди
Стадион:
Мбомбела
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