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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Бразилия
Италия - Бразилия: обзор матча 21 марта 2013
Италия
21.03.2013, четверг, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Бразилия
54'
Д. Де Росси
56'
М. Балотелли
33'
Фред
42'
Оскар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Бразилия
90'
+1
Замена
Л. Густаво
️️️️
Эрнанес
84'
Замена
Жеан
️️️️
Халк
Замена
А. Джилардино
️️️️
М. Балотелли
83'
Желтая карточка
А. Поли
82'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Д. Де Росси
80'
Желтая карточка
К. Маджо
78'
77'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Луис
Замена
Л. Антонелли
️️️️
М. Де Шильо
74'
70'
Желтая карточка
Ф. Луис
69'
Замена
Д. Коста
️️️️
Фред
Замена
А. Поли
️️️️
Э. Джаккерини
67'
62'
Желтая карточка
Эрнанес
62'
Замена
Кака
️️️️
Оскар
ГОЛ! 2:2!
М. Балотелли
56'
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Росси
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
54'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
П. Освальдо
46'
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Пирло
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Оскар
Пас отдал
Неймар
33'
ГОЛ! 0:1!
Фред
Пас отдал
Ф. Луис
27'
Желтая карточка
Фред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Кристиан Маджо
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Эмануэле Джаккерини
ПП
0
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
21
Халк
ЛП
10
Неймар
ЛВ
5
Фернандо
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
11
Оскар
ПП
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Андреа Поли
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Бразилия
1
Диего Кавальери
ВР
12
Марсело
ЛЗ
0
Деде
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
17
Луис Густаво
ОП
13
Жеан
ЦП
20
Кака
АП
18
Освальдо
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-2-2
1
Буффон
0
Маджо
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Де Шильо
16
Де Росси
21
Пирло
18
Монтоливо
23
Джаккерини
9
Балотелли
0
Освальдо
4-4-1-1
0
Сезар
13
Алвес
0
Данте
4
Луис
6
Луис
11
Оскар
5
Фернандо
18
Эрнанес
21
Халк
10
Неймар
9
Фред
2
Де Шильо
3
Антонелли
3
Антонелли
2
Де Шильо
23
Джаккерини
11
Поли
11
Поли
23
Джаккерини
16
Де Росси
23
Диаманти
23
Диаманти
16
Де Росси
0
Освальдо
22
Эль-Шаарави
22
Эль-Шаарави
0
Освальдо
9
Балотелли
11
Джилардино
11
Джилардино
9
Балотелли
21
Пирло
11
Черчи
11
Черчи
21
Пирло
21
Халк
13
Жеан
13
Жеан
21
Халк
6
Луис
12
Марсело
12
Марсело
6
Луис
18
Эрнанес
17
Густаво
17
Густаво
18
Эрнанес
11
Оскар
20
Кака
20
Кака
11
Оскар
9
Фред
19
Коста
19
Коста
9
Фред
Остались в запасе
Италия
Бразилия
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
0
Деде
ЦЗ
18
Освальдо
ЦФ
1
Диего Кавальери
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
0
Деде
ЦЗ
18
Освальдо
ЦФ
1
Диего Кавальери
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Италия - Бразилия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Стад-де-Женев
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:25 (прямая)
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