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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - ЮАР
Марокко - ЮАР: обзор матча 27 января 2013
Марокко
27.01.2013, воскресенье, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
ЮАР
10'
И. Эль-Адуа
82'
А. Хафиди
71'
М. Малангу
86'
С. Сангвени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марокко - ЮАР
90'
+1
Замена
К. Дикгакой
️️️️
М. Малангу
86'
ГОЛ! 2:2!
С. Сангвени
ГОЛ! 2:1!
А. Хафиди
Пас отдал
З. Бергдич
82'
76'
Замена
Р. Летшолоньяне
️️️️
Б. Паркер
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
А. Баррада
75'
74'
Желтая карточка
Б. Паркер
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Малангу
Пас отдал
Т. Рантие
Желтая карточка
К. Шафни
66'
Замена
З. Бергдич
️️️️
Ш. Бельгазуани
63'
Желтая карточка
А. Хафиди
57'
Замена
А. Хафиди
️️️️
Ю. Эль Каддиоуи
53'
51'
Замена
Т. Сереро
️️️️
К. Мфела
34'
Желтая карточка
А. Нгонгка
Желтая карточка
Ш. Бельгазуани
28'
ГОЛ! 1:0!
И. Эль-Адуа
Пас отдал
А. Баррада
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Надир Ламьягри
ВР
0
Абдеррахим Чакир
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
17
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Шахир Бельгазуани
ЦП
0
Камел Шафни
ЦП
7
Абделазиз Баррада
ЦП
0
Юссеф Эль Каддиоуи
ЦФ
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Рашид Таусси
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
14
Бонгани Кумало
ЦЗ
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
18
Тхусо Пхала
ЦП
15
Дин Фурман
ЦП
19
Мэй Малангу
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
23
Токело Рантие
ЦФ
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Игесунд
Марокко
12
Анас Знити
ВР
22
Халид Аскри
ВР
0
Абдельлатиф Нассейр
ЦЗ
3
Закария Бергдич
ЦЗ
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
6
Адиль Армаш
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Юнес Бельханда
ЦП
0
Абделилах Хафиди
ПП
14
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
16
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
ЮАР
22
Сензо Мейива
ВР
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
4
Табо Нтете
ЦЗ
11
Табо Матлаба
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
6
Лерато Чабангу
ЦП
20
Оупа Манииса
ЦП
10
Тхулани Сереро
ЦП
13
Кагишо Дикгакой
ЦП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
7
Лелохоноло Майоро
ЦФ
3-2-3-2
1
Ламьягри
5
Бенатиа
15
Эль-Каутари
17
Эль-Адуа
4
Кантари
0
Чакир
18
Бельгазуани
0
Шафни
7
Баррада
9
Эль-Араби
0
Эль Каддиоуи
4-3-3
16
Куне
6
Нгонгка
21
Сангвени
14
Кумало
3
Масилела
18
Пхала
15
Фурман
19
Малангу
17
Паркер
23
Рантие
9
Мфела
18
Бельгазуани
3
Бергдич
3
Бергдич
18
Бельгазуани
0
Эль Каддиоуи
0
Хафиди
0
Хафиди
0
Эль Каддиоуи
7
Баррада
14
Эль-Хамдауи
14
Эль-Хамдауи
7
Баррада
9
Мфела
10
Сереро
10
Сереро
9
Мфела
19
Малангу
13
Дикгакой
13
Дикгакой
19
Малангу
17
Паркер
12
Летшолоньяне
12
Летшолоньяне
17
Паркер
Остались в запасе
Марокко
ЮАР
0
Абдельлатиф Нассейр
ЦЗ
12
Анас Знити
ВР
22
Халид Аскри
ВР
6
Адиль Армаш
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Юнес Бельханда
ЦП
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Рашид Таусси
7
Лелохоноло Майоро
ЦФ
6
Лерато Чабангу
ЦП
20
Оупа Манииса
ЦП
4
Табо Нтете
ЦЗ
11
Табо Матлаба
ЦЗ
22
Сензо Мейива
ВР
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
Главный тренер
Карлос Игесунд
Остались в запасе
0
Абдельлатиф Нассейр
ЦЗ
12
Анас Знити
ВР
22
Халид Аскри
ВР
6
Адиль Армаш
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Юнес Бельханда
ЦП
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Остались в запасе
7
Лелохоноло Майоро
ЦФ
6
Лерато Чабангу
ЦП
20
Оупа Манииса
ЦП
4
Табо Нтете
ЦЗ
11
Табо Матлаба
ЦЗ
22
Сензо Мейива
ВР
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
Главный тренер
Рашид Таусси
Главный тренер
Карлос Игесунд
Статистика матча Марокко - ЮАР
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Дурбан
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