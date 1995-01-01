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Как сыграют «Спартак», «Динамо», «Краснодар»? Смотрите матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
19:01
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18:45
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Кто победит в центральном матче тура – «Краснодар» или «Динамо»? Получи 2000 рублей бонусом и ставь на игру
18:28
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Оупа Манииса
#20 | Полузащитник
Имя
Оупа
Фамилия
Манииса
Состав
Основной
Родной город
Молакенг
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
30 июля 1988 (34 года)
Рост
163
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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