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Расписание матчей
Кубок Африки
ЮАР - Сенегал
ЮАР - Сенегал: обзор матча 23 января 2015
ЮАР
23.01.2015, пятница, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сенегал
47'
О. Манииса
60'
Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЮАР - Сенегал
90'
Замена
А. Савье
️️️️
П. Диоп
84'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
А. Н'Диайе
80'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
М. Сов
Желтая карточка
Д. Фурман
79'
Замена
Р. Летшолоньяне
️️️️
О. Манииса
72'
Замена
Б. Паркер
️️️️
Т. Пхала
67'
60'
ГОЛ! 1:1!
Кара
Пас отдал
П. Диоп
ГОЛ! 1:0!
О. Манииса
Пас отдал
А. Нгонгка
47'
Замена
А. Гкаба
️️️️
Т. Хлатшвайо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
22
Джексон Мабокгвейн
ВР
14
Тулани Хлатшвайо
ЦЗ
3
Эрик Матохо
ЦЗ
11
Табо Матлаба
ЦЗ
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
5
Андиле Жали
ЦП
20
Оупа Манииса
ЦП
10
Сибусисо Вилакази
ЦП
18
Тхусо Пхала
ЦП
15
Дин Фурман
ЦП
23
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Сенегал
1
Буна Кундул
ВР
2
Кара
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Людовик Сане
ЦЗ
21
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Папакоули Диоп
ОП
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
ЮАР
16
Нланла Кузвайо
ВР
1
Даррен Кит
ВР
21
Аянда Гкаба
ЦЗ
4
Сиябонга Нхлапо
ЦП
13
Тамсанка Сангвени
ЦП
7
Мандла Масанго
ЦП
8
Бонгани Зунгу
ЦП
11
Темба Зване
АП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
9
Бонгани Ндулула
ЦФ
17
Бернард Паркер
ЦФ
Сенегал
23
Папа-Демба Камара
ВР
16
Лис Гомис
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
18
Папе Суаре
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
12
Стефан Баджи
ЦП
14
Мусса Конате
ЦФ
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
22
Анри Савье
ЦФ
11
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-5-1
22
Мабокгвейн
14
Хлатшвайо
3
Матохо
11
Матлаба
6
Нгонгка
20
Манииса
10
Вилакази
18
Пхала
15
Фурман
5
Жали
23
Рантие
4-2-1-1-2
1
Кундул
4
М'Бенге
6
Сане
21
Гассама
2
Кара
5
Гуйе
15
Диоп
13
Н'Диайе
10
Мане
7
Сов
9
Диуф
14
Хлатшвайо
21
Гкаба
21
Гкаба
14
Хлатшвайо
20
Манииса
12
Летшолоньяне
12
Летшолоньяне
20
Манииса
18
Пхала
17
Паркер
17
Паркер
18
Пхала
13
Н'Диайе
8
Куяте
8
Куяте
13
Н'Диайе
15
Диоп
22
Савье
22
Савье
15
Диоп
7
Сов
11
Н'Дойе
11
Н'Дойе
7
Сов
Остались в запасе
ЮАР
Сенегал
4
Сиябонга Нхлапо
ЦП
13
Тамсанка Сангвени
ЦП
11
Темба Зване
АП
9
Бонгани Ндулула
ЦФ
7
Мандла Масанго
ЦП
16
Нланла Кузвайо
ВР
1
Даррен Кит
ВР
8
Бонгани Зунгу
ЦП
Главный тренер
Эфраим Машаба
23
Папа-Демба Камара
ВР
16
Лис Гомис
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
18
Папе Суаре
ЦЗ
12
Стефан Баджи
ЦП
14
Мусса Конате
ЦФ
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
4
Сиябонга Нхлапо
ЦП
13
Тамсанка Сангвени
ЦП
11
Темба Зване
АП
9
Бонгани Ндулула
ЦФ
7
Мандла Масанго
ЦП
16
Нланла Кузвайо
ВР
1
Даррен Кит
ВР
8
Бонгани Зунгу
ЦП
Остались в запасе
23
Папа-Демба Камара
ВР
16
Лис Гомис
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
18
Папе Суаре
ЦЗ
12
Стефан Баджи
ЦП
14
Мусса Конате
ЦФ
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча ЮАР - Сенегал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Улд Али Лемгайфри
Стадион:
Эстадио де Монгомо
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