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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - ЮАР
Алжир - ЮАР: обзор матча 19 января 2015
Алжир
19.01.2015, понедельник, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
ЮАР
67'
Т. Хлатшвайо (АГ)
72'
Ф. Гулам
83'
И. Слимани
51'
Т. Пхала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алжир - ЮАР
Замена
Э. Судани
️️️️
Я. Браими
90'
85'
Замена
М. Масанго
️️️️
Т. Пхала
ГОЛ! 3:1!
И. Слимани
Пас отдал
И. Бельфодиль
83'
79'
Замена
Б. Ндулула
️️️️
Т. Рантие
ГОЛ! 2:1!
Ф. Гулам
Пас отдал
С. Фегули
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Хлатшвайо
67'
Замена
С. Таидер
️️️️
М. Ласен
64'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Ф. Гулам
60'
54'
Пенальти не реализован!
Т. Рантие
Желтая карточка
А. Манди
53'
51'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пхала
Пас отдал
С. Вилакази
33'
Желтая карточка
Т. Матлаба
29'
Замена
С. Нхлапо
️️️️
Р. Кутзее
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
11
Ясин Браими
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Мехди Ласен
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
ЮАР
1
Даррен Кит
ВР
2
Ривалдо Кутзее
ЦЗ
11
Табо Матлаба
ЦЗ
14
Тулани Хлатшвайо
ЦЗ
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
20
Оупа Манииса
ЦП
5
Андиле Жали
ЦП
10
Сибусисо Вилакази
ЦП
18
Тхусо Пхала
ЦП
15
Дин Фурман
ЦП
23
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Алжир
1
Аззедин Дука
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
21
Ахмед Каши
ОП
19
Сафир Таидер
ЦП
17
Фуед Кадир
ЦП
9
Исхак Бельфодиль
ЦФ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
ЮАР
22
Джексон Мабокгвейн
ВР
16
Нланла Кузвайо
ВР
3
Эрик Матохо
ЦЗ
21
Аянда Гкаба
ЦЗ
7
Мандла Масанго
ЦП
4
Сиябонга Нхлапо
ЦП
13
Тамсанка Сангвени
ЦП
8
Бонгани Зунгу
ЦП
11
Темба Зване
АП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
9
Бонгани Ндулула
ЦФ
17
Бернард Паркер
ЦФ
4-1-3-1-1
23
М'Боли
3
Гулам
12
Меджани
2
Манди
5
Халлиш
10
Фегули
11
Браими
19
Бенталеб
8
Ласен
7
Марез
13
Слимани
4-5-1
1
Кит
6
Нгонгка
11
Матлаба
14
Хлатшвайо
2
Кутзее
20
Манииса
10
Вилакази
18
Пхала
15
Фурман
5
Жали
23
Рантие
8
Ласен
19
Таидер
19
Таидер
8
Ласен
3
Гулам
9
Бельфодиль
9
Бельфодиль
3
Гулам
11
Браими
15
Судани
15
Судани
11
Браими
18
Пхала
7
Масанго
7
Масанго
18
Пхала
23
Рантие
9
Ндулула
9
Ндулула
23
Рантие
2
Кутзее
4
Нхлапо
4
Нхлапо
2
Кутзее
Остались в запасе
Алжир
ЮАР
21
Ахмед Каши
ОП
1
Аззедин Дука
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
17
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
3
Эрик Матохо
ЦЗ
21
Аянда Гкаба
ЦЗ
11
Темба Зване
АП
13
Тамсанка Сангвени
ЦП
22
Джексон Мабокгвейн
ВР
16
Нланла Кузвайо
ВР
8
Бонгани Зунгу
ЦП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Остались в запасе
21
Ахмед Каши
ОП
1
Аззедин Дука
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
17
Фуед Кадир
ЦП
Остались в запасе
3
Эрик Матохо
ЦЗ
21
Аянда Гкаба
ЦЗ
11
Темба Зване
АП
13
Тамсанка Сангвени
ЦП
22
Джексон Мабокгвейн
ВР
16
Нланла Кузвайо
ВР
8
Бонгани Зунгу
ЦП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Эфраим Машаба
Статистика матча Алжир - ЮАР
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Главный судья:
Нормандьез Ду
Стадион:
Эстадио де Монгомо
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