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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Анжи - Динамо
Анжи - Динамо: обзор матча 17 апреля 2013
Анжи
17.04.2013, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Динамо
98'
С. Это'О (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжи - Динамо
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Виллиан
118'
Травма
Виллиан
117'
Желтая карточка
С. Это'О
115'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
113'
110'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
109'
Желтая карточка
А. Юсупов
103'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Это'О
98'
96'
Желтая карточка
Б. Джуджак
74'
Замена
И. Соловьев
️️️️
Я. Яншер
67'
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Кураньи
Замена
С. Это'О
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
65'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Логашов
53'
Желтая карточка
А. Логашов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
19
Лассана Диарра
ОП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
89
Якоб Яншер
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
3
Гаджибеков
30
Карлос
4
Спахич
43
Логашов
19
Диарра
8
Жусилей
18
Жирков
11
Буссуфа
10
Виллиан
16
Карсела-Гонсалес
4-4-2
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
89
Яншер
4
Юсупов
16
Нобоа
10
Джуджак
22
Кураньи
9
Кокорин
10
Виллиан
10
Ахмедов
10
Ахмедов
10
Виллиан
43
Логашов
90
Смолов
90
Смолов
43
Логашов
16
Карсела-Гонсалес
9
Это'О
9
Это'О
16
Карсела-Гонсалес
89
Яншер
9
Соловьев
9
Соловьев
89
Яншер
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
22
Кураньи
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Кураньи
Остались в запасе
Анжи
Динамо
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Анжи - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 17:55 (прямая) "Россия 2" 21:25 (повтор)
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