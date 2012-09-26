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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Армавир - Локомотив
Армавир - Локомотив: обзор матча 26 сентября 2012
Армавир
26.09.2012, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Локомотив
38'
Д. Сычев (П)
64'
Ф. Кайседо
73'
Д. Сычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Армавир - Локомотив
83'
Замена
К. Муллин
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
С. Мамонтов
️️️️
А. Нестеренко
83'
Вторая желтая
В. Макоев
81'
81'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
75'
Желтая карточка
Майкон
74'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Д. Торбинский
73'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сычев
Замена
А. Нестеренко
️️️️
А. Шевченко
68'
65'
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Лоськов
64'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайседо
Замена
А. Николаев
️️️️
М. Петрук
51'
Желтая карточка
М. Петрук
47'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Сычев
Желтая карточка
В. Макоев
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
1
Владислав Макоев
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
25
Олег Правило
ЦЗ
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
5
Василий Бровин
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
24
Анатолий Шевченко
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Армавир
22
Сергей Мамонтов
ВР
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
9
Тамаз Дряев
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
6
Алексей Николаев
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
25
Илья Кокорев
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-4-1
1
Макоев
2
Горелов
3
Кайтов
29
Шахов
25
Правило
5
Бровин
11
Лусикян
18
Петрук
9
Веркашанский
24
Шевченко
4-3-3
22
Лобанцев
90
Бурлак
6
Беляев
3
Циглер
93
Бурнаш
21
Оздоев
10
Лоськов
6
Торбинский
11
Майкон
0
Сычев
10
Кайседо
24
Шевченко
27
Нестеренко
27
Нестеренко
24
Шевченко
18
Петрук
6
Николаев
6
Николаев
18
Петрук
Нестеренко
22
Мамонтов
22
Мамонтов
Нестеренко
6
Торбинский
92
Подберезкин
92
Подберезкин
6
Торбинский
10
Кайседо
9
Муллин
9
Муллин
10
Кайседо
10
Лоськов
11
Обинна
11
Обинна
10
Лоськов
Остались в запасе
Армавир
Локомотив
25
Илья Кокорев
ЦФ
9
Тамаз Дряев
ЦП
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
1
Александр Фильцов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Остались в запасе
25
Илья Кокорев
ЦФ
9
Тамаз Дряев
ЦП
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
1
Александр Фильцов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Статистика матча Армавир - Локомотив
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Юность
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