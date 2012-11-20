Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Челси
Ювентус - Челси: обзор матча 20 ноября 2012
Ювентус
20.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
3 : 0
Завершен
Челси
38'
Ф. Квальярелла
61'
А. Видаль
90+1'
С. Джовинко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Челси
Травма
Д. Кьеллини
90'
+2
Желтая карточка
С. Джовинко
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
С. Джовинко
Пас отдал
А. Видаль
90'
+1
Замена
П. Погба
️️️️
Ф. Квальярелла
89'
Желтая карточка
К. Маркизио
85'
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Вучинич
83'
76'
Желтая карточка
Рамирес
71'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
М. Касерес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
Пас отдал
К. Асамоа
61'
60'
Замена
В. Мозес
️️️️
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Л. Бонуччи
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Пирло
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Эден Азар
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
27
Асамоа
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
27
Квальярелла
9
Вучинич
3-4-3
1
Чех
4
Луис
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
7
Рамирес
3
Коул
10
Азар
64
Мата
8
Оскар
2
Лихтштайнер
4
Касерес
4
Касерес
2
Лихтштайнер
27
Квальярелла
8
Погба
8
Погба
27
Квальярелла
9
Вучинич
21
Джовинко
21
Джовинко
9
Вучинич
3
Аспиликуэта
11
Мозес
11
Мозес
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
9
Торрес
9
Торрес
12
Оби Микел
Остались в запасе
Ювентус
Челси
30
Марко Сторари
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Анджело Алессио
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Ювентус - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек
Бюлент Йылдырым
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Челси
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+