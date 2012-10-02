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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Манчестер Юнайтед
ЧФР Клуж - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 октября 2012
ЧФР Клуж
02.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
14'
П. Капетанос
29'
Р. ван Перси
49'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Манчестер Юнайтед
86'
Желтая карточка
Р. Фердинанд
83'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Чичарито
Замена
В. Никоарэ
️️️️
М. Агиррегарай
81'
79'
Замена
С. Уоттон
️️️️
Д. Эванс
Замена
С. Бьеланович
️️️️
П. Капетанос
61'
49'
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Руни
29'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Руни
Замена
Л. Альберто
️️️️
М. Сугу
24'
ГОЛ! 1:0!
П. Капетанос
Пас отдал
М. Сугу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
28
Моду Сугу
ОП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
21
Диого Валенте
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-4-2-1
86
Фелгуэйрас
12
Пинту
12
Каду
45
Камора
19
Сепси
6
Мурешан
28
Сугу
24
Рада
16
Бастос
13
Агиррегарай
30
Капетанос
4-3-3
43
Де Хеа
2
Рафаэл
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
28
Андерсон
8
Клеверли
24
Флетчер
32
Руни
14
Чичарито
32
ван Перси
28
Сугу
20
Луис Альберто
20
Луис Альберто
28
Сугу
30
Капетанос
19
Бьеланович
19
Бьеланович
30
Капетанос
13
Агиррегарай
17
Никоарэ
17
Никоарэ
13
Агиррегарай
35
Эванс
25
Уоттон
25
Уоттон
35
Эванс
14
Чичарито
18
Уэлбек
18
Уэлбек
14
Чичарито
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Манчестер Юнайтед
21
Диого Валенте
ЦП
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
Главный тренер
Иоан Андоне
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
21
Диого Валенте
ЦП
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Иоан Андоне
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча ЧФР Клуж - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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