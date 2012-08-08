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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Манчестер Юнайтед - Барселона
Манчестер Юнайтед - Барселона: обзор матча 08 августа 2012
Манчестер Юнайтед
08.08.2012, среда, 22:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Счет по пенальти – 0 : 2
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Барселона
ГОЛ!
Ж. Пике
0:2
Пенальти не реализован!
Э. Янг
ГОЛ!
Хави
0:1
Пенальти не реализован!
Нани
Замена
С. Уоттон
️️️️
Р. Фердинанд
83'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Андерсон
78'
76'
Замена
А. Илоие
️️️️
С. Бускетс
70'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Нани
70'
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Д. Уэлбек
68'
67'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Адриано
67'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Алвес
67'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Х. Маскерано
67'
Замена
М. Бартра
️️️️
А. Санчес
Травма
П. Эвра
53'
Замена
М. Кэррик
️️️️
Н. Видич
46'
46'
Замена
Ж. Пике
️️️️
К. Пуйоль
46'
Замена
Хави
️️️️
С. Роберто
46'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Иньеста
46'
Замена
Педро
️️️️
Л. Месси
46'
Замена
Х. Мануэль Пинто
️️️️
В. Вальдес
46'
Замена
И. Афеллай
️️️️
К. Тельо
Замена
С. Кагава
️️️️
У. Руни
46'
Пенальти не реализован!
У. Руни
45'
+1
Желтая карточка
П. Скоулз
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЛП
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
12
Рафинья
ЦП
26
Александру Илоие
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-3-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
25
Валенсия
28
Андерсон
22
Скоулз
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
5
Пуйоль
3
Адриано
6
Роберто
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
37
Тельо
4
Санчес
5
Фердинанд
25
Уоттон
25
Уоттон
5
Фердинанд
15
Видич
16
Кэррик
16
Кэррик
15
Видич
28
Андерсон
25
Пауэлл
25
Пауэлл
28
Андерсон
32
Руни
10
Кагава
10
Кагава
32
Руни
18
Уэлбек
10
Бербатов
10
Бербатов
18
Уэлбек
26
Вальдес
13
Пинто
13
Пинто
26
Вальдес
14
Маскерано
18
Альба
18
Альба
14
Маскерано
4
Санчес
5
Бартра
5
Бартра
4
Санчес
5
Пуйоль
3
Пике
3
Пике
5
Пуйоль
3
Адриано
33
Монтойя
33
Монтойя
3
Адриано
6
Роберто
6
Хави
6
Хави
6
Роберто
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Иньеста
10
Алвес
12
Рафинья
12
Рафинья
10
Алвес
5
Бускетс
26
Илоие
26
Илоие
5
Бускетс
10
Месси
9
Педро
9
Педро
10
Месси
37
Тельо
17
Афеллай
17
Афеллай
37
Тельо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Барселона
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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