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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Анжи (мол)
Спартак М (мол) - Анжи (мол): обзор матча 27 апреля 2013
Спартак М (мол)
27.04.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
19'
Д. Каюмов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Анжи (мол)
Замена
А. Лисинков
️️️️
А. Тимофеев
90'
+1
89'
Замена
Р. Наврузов
️️️️
А. Тунденков
Вторая желтая
Д. Давыдов
86'
Замена
А. Самсонов
️️️️
К. Савичев
80'
Замена
А. Папикян
️️️️
Д. Каюмов
77'
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Козлов
73'
Замена
М. Ермаков
️️️️
В. Зубарев
71'
Желтая карточка
Д. Давыдов
61'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
В. Кротов
60'
53'
Замена
К. Байсонгуров
️️️️
М. Загиров
ГОЛ! 1:0!
Д. Каюмов
19'
15'
Желтая карточка
А. Омаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
16
Владислав Терешкин
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Василий Кульков
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Агван Папикян
ЛВ
59
Максим Ермаков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
65
Радик Наврузов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-4-1-2
16
Терешкин
40
Винниченко
2
Кутепов
15
Пуцко
4
Савичев
94
Тимофеев
60
Зубарев
44
Фадеев
7
Козлов
7
Каюмов
57
Кротов
4-4-2
26
Джиоев
44
Удунян
42
Тунденков
44
Курбанов
5
Мусалов
66
Сулейманов
77
Омаров
24
Расулов
75
Мусалов
92
Мирзаев
71
Загиров
7
Каюмов
20
Папикян
20
Папикян
7
Каюмов
94
Тимофеев
44
Лисинков
44
Лисинков
94
Тимофеев
60
Зубарев
59
Ермаков
59
Ермаков
60
Зубарев
4
Савичев
8
Самсонов
8
Самсонов
4
Савичев
57
Кротов
88
Давыдов
88
Давыдов
57
Кротов
7
Козлов
10
Федчук
10
Федчук
7
Козлов
71
Загиров
63
Байсонгуров
63
Байсонгуров
71
Загиров
42
Тунденков
65
Наврузов
65
Наврузов
42
Тунденков
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Анжи (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Василий Кульков
34
Гамзат Алданов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
81
Юрий Щербаков
ВР
Остались в запасе
34
Гамзат Алданов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Василий Кульков
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Спартак М (мол) - Анжи (мол)
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
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0 : 1
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Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ксенафонтов
(Ступино, Московская область)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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